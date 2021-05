Jefe Diego recuerda montaje de AMLO con pacientes covid luego de no visitar víctimas de colapso del Metro

México.- El político Diego Fernández de Cevallos, El Jefe Diego, recordó en un video del montaje que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al visitar “pacientes covid” el mes de junio del 2020, retomando sus recientes declaraciones justificando no haber visitado el accidente del colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

AMLO justificó no haber visitado la zona de desastre, ni a las víctimas en los hospitales con la premisa que no se prestaría a un espectáculo al ir y tomarse fotos, mediatizando una tragedia que se ha politizado.

Sin embargo El Jefe Diego recordó que hace casi un año Andrés Manuel participó de un montaje donde supuestamente había visitado pacientes contagiados de Covid-19 en hospitales especializados a la enfermedad respiratoria.

Días después de haber circulado las fotos de AMLO con un paciente, se dio a conocer que le afectado era un elemento del Ejército Mexicano que fingió ser paciente covid para tomar una fotografía junto al jefe del Ejecutivo.

“El tartufo mandó “al carajo” sus visitas a los deudos de los muertos y los heridos en el trenazo; pero sí acudió al montaje en un hospital Covid, con un soldado sano en la cama”, escribió Fernández de Cevallos en la publicación junto a un video.

El video muestra abstractos de las declaraciones de AMLO al justificar no visitar el lugar donde colapsó la línea 12 del Metro

No es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular, lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, pero esto no es de irse a tomar fotos”, declaró AMLO en su conferencia matutina.