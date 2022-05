Joe Biden no está en condiciones de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas: Jorge Castañeda

México.- El excanciller Jorge Castañeda aseguró que el gobierno de Joe Biden no está en condiciones para invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas que se realizará en Estados Unidos, por lo que ve poco probable que Miguel Díaz-Canel acuda al evento.

En el programa "Es La Hora de Opinar", Jorge Castañeda habló sobre la posibilidad de que USA invite a Cuba a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio próximo en Los Ángeles. Sin embargo, advirtió que para el presidente Joe Biden es "prácticamente imposible" invitar a Miguel Díaz-Canel debido a las repercusiones que esa decisión tendría en la política interna estadounidense.

"La realidad política es que para Biden en efecto es prácticamente imposible invitar a Díaz-Canel a la junta, a lo mejor al cuarto para las 12 cambia de opinión, pero con los elementos que tenemos hoy y que teníamos hace 6 meses, porque esto no es nuevo, no hay manera de que lo invite", comentó Castañeda sobre Biden y Cuba.

El exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que el panorama político interno en Estados Unidos no es nada favorable para que Cuba esté presente en la Cumbre de las Américas, por lo que enlistó una serie de factores que serían impedimentos para que Biden invite a su homólogo cubano.

Mencionó, por ejemplo, la postura del senador demócrata Bob Menéndez contra la invitación a Cuba, así como la intención de los demócratas de recuperar el voto de la comunidad cubana en dos distritos de Florida que el partido perdió anteriormente.

"No hay cómo (invitar a Cuba), por el tema de Florida, por el tema del senador Menéndez de New Jersey, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y demócrata, por los dos distritos en Florida de Miami que quieren reconquistar los demócratas y que habían perdido, y así sucesivamente", explicó Jorge Castañeda.

El excanciller advirtió que los jefes de Estado podrían entender que Joe Biden no tiene condiciones políticas para invitar al presidente de Cuba a la Cumbre de las Américas y "hacerle su espacio", como ocurrió con Fidel Castro y Miguel López Portillo en 1981, o reprochar la decisión, como lo hizo Fidel con Vicente Fox en 2002 con el polémico "comes y te vas" que le aplicó el panista.

"No hay condiciones políticas internas para que Biden lo haga, punto. Los demás pueden entender esto y hacerle su espacio, como Fidel se lo hizo a López Portillo en el 81, o no hacerle su espacio, como Fidel se lo hizo a Fox en 2002. Pero en el fondo es eso: Biden no tiene cómo", subrayó Castañeda.

Castañeda consideró que siempre ha sido un problema invitar a Cuba a las diversas reuniones internacionales que se celebran entre los países de América, y señaló que, desde una perspectiva jurídica, el gobierno cubano no debería ser invitado a la Cumbre porque no pertenece a la OEA.