Joe Biden no ha respondió a la petición de AMLO de no excluir países de Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, no ha respondido a su petición para no excluir a países en la Cumbre de las Américas.

Ante su próxima gira programa el próximo mes de junio a la ciudad de Los Ángeles a la Cumbre, AMLO indicó que la petición que fue hecha por él mismo a su homólogo de Estados Unidos, sigue en espera de respuestas y reiterando que, a pesar de las diferencias políticas, no se debe excluir a otros países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aun con las diferencias tenemos que dialogar u hermanarnos todos los americanos”, declaró AMLO.

Sin embargo, pese a la petición que se hizo a Joe Biden, el mandatario mexicano reiteró la buena relación que el Gobierno de México mantiene con el país vecino.

“Estamos por resolver sobre este asunto, llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Biden y queremos que se invite a todos, esa es la postura de México”, agregó.

Ante el cuestionamiento sobre la posible ausencia de México en la Cumbre de las Américas en caso de no ser invitado Cuba, Andrés Manuel dijo que su administración esperará la respuesta del Gobierno de Estados Unidos para emitir una opinión.

“No vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero si estamos persuadiendo que debemos reunirnos todos”, puntualizó.

Durante su reciente gira por Guatemala, Honduras, El Salvador Belice y Cuba, el presidente Andrés Manuel reiteró su petición al presidente Joe Biden para invitar a todos los países americanos a la cumbre de Los Ángeles.

Incluso, durante su estadía en Cuba, AMLO recibió la Condecoración José Martí por su postura al defender a Cuba y promover el retiro del veto económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla caribeña.