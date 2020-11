Joe Biden podría endurecer la regulación de armas en EEUU: Cancillería de México

México.- Durante un coloquio virtual organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fabián Medina Hernández, jefe de Oficina del secretario de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que el virtual Presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, está a favor de endurecer el comercio de armas en su país.

El funcionario explicó que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón les instruyó investigar sobre la fórmula electoral Biden-Harris para conocer sus planes y "saber cuál es su pensar, cuál es su sentir, en torno al tema de las armas”.

Es importante mencionar que México ha solicitado a EEUU endurecer su lucha contra el tráfico ilegal de armas que cruzan por su frontera sur, pues llegan al país para el uso de cárteles de la droga y contribuyen a la violencia.

Medina Hernández recordó que la segunda enmienda del "país de las oportunidades" da libertad a sus ciudadanos de portar armas libremente, algo que respeta, pero también lamenta por la poca rigidez a las regulaciones para adquirirlas.

Lo que Biden, el presidente electo, al parecer, dice y piensa en torno al tema de las armas de fuego: Hay que regularlas mejor, no puede comprar un individuo, no podrá comprar un individuo más que una sola arma al mes, hoy no hay límite”, dijo.