Joe Biden reconoció que México atiende la pandemia mejor que EEUU: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió que la estrategia de México contra la pandemia de Covid-19 ha funcionado mejor que en su propio país, lo que AMLO resaltó a fin de acallar las críticas de la oposición.

"Voy a decir algo, nada más porque ojalá y esto los haga recapacitar a mis adversarios, a nuestros adversarios. En la llamada que tuve con el presidente Biden tratamos el tema y él reconoció que estaba mejor la atención en México sobre el problema que lo que ellos estaban haciendo", detalló. (AMLO reconoce falta de médicos especialistas para atender pacientes Covid-19; culpa a política neoliberal)

Fue en La Mañanera de este jueves que el presidente de México dio a conocer este detalle sobre la llamada que semanas atrás sostuvo con Joe Biden, tras reconocer la victoria electoral del demócrata y felicitarlo, momento en que tocaron de forma rápida diversos temas de interés común, como la pandemia, la migración y el comercio.

Previamente, Andrés Manuel reavivó las quejas contra algunos medios de comunicación por las críticas constantes a su estrategia de la pandemia, por lo que se quejó de que no se compare la situación de México con la de Estados Unidos, país al que lamentó que le vaya peor, pues se trata de la nación más afectada por el Covid-19 a nivel mundial.

"A mí me da pena pues, pero tenemos Estados Unidos, somos vecinos, y les puedo probar, pero eso no lo dicen, que afortunadamente nos va mejor, o lamento mucho que les vaya peor a los estadounidenses, porque aquí sí que no valen comparaciones, porque se trata de vidas humanas, pero eso nunca lo dicen", expuso.

AMLO cuestionó que los medios mexicanos no hagan comparativo de fallecidos a causa de Covid-19 por habitantes de ambos países. "Estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia económica, y nosotros hemos podido enfrentar mejor la pandemia", resaltó.

"¿Pero convencer a López-Dóriga o a los de Reforma o a los de El Universal, que son otras lógicas? O a los del noticiero de Televisa, que abren el noticiero así, sin contextualizar, es como si la pandemia hubiese surgido en México y nada más aquí estuviese afectándonos, o sea, falta de ética y de profesionalismo", señaló.

Por otra parte, confirmó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha viajado a Argentina para recabar información sobre la vacuna Covid-19 que se está aplicando allí, a fin de considerar adquirirla para México.

Hablando de López-Gatell, el presidente López Obrador salió en su defensa una vez más y criticó a los medios de comunicación por la polémica surgida a raíz de su viaje de vacaciones a una playa de Oaxaca.

"Tienen ahora como blanco al Dr. López-Gatell, que como dije ayer, es un profesionista destacadísimo, que nos ayuda mucho, un hombre muy sensible, honesto, preparado, entonces de repente Krauze o Ciro, ahora hasta amigos nuestros, también metidos a cuestionar sin ir a fondo, nos dejaron un sistema de salud en el suelo".

En ese sentido, señaló que los medios no destacan los esfuerzos que está haciendo su gobierno para combatir la pandemia, como la contratación de cerca de 70 mil trabajadores de salud y el fortalecimiento a la infraestructura de hospitales, aunque reconoció que no hay suficientes médicos especialistas para atender pacientes con Covid-19.