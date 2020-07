Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas: AMLO

Oaxaca.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró en La Mañanera desde Oaxaca, que el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario, Hugo López-Gatell, le han indicado que no necesita usar el cubrebocas mientras mantenga la sana distancia.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina sobre el uso de cubrebocas y el mensaje que ha dado a la nación al no ejecutar esta medida de seguridad para evitar contagio por Covid-19, pues al viajar a Oaxaca se le vio sin utilizarlo.

López Obardor destacó que su Gobierno no ha ejercido como obligatorio el uso de medidas para la pandemia, pues recordó que la administración no se ha impuesto, y los mexicanos han acatado las órdenes bajo sus convicciones y por razón propia.

El presidente ha sido criticado en repetidas ocasiones por el uso nulo de cubrebocas cuando se le ve en público y el efecto que esta acción tiene sobre los mexicanos.

A mí, tanto el doctor (Jorge) Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell, me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia, y en los lugares donde si es necesario, o es una norma, pues ahí me lo pongo”, declaró Andrés Manuel.

AMLO aseguró que sí utiliza el cubrebocas cuando visita lugares que así lo exigen , como al abordar aviones o al estar en su oficina donde recibe a diferentes personalidades.

Además, aseguró que la población ha hecho un buen trabajo al mantener las medidas de seguridad e higiene en México, y que esto ha ayudado a que los casos por coronavirus no se hayan disparado en el territorio.

Esta semana AMLO declaró que el hecho de que él no use cubrebocas no esta relacionado con las muertes por Covid-19 que ha reportado México a lo largo de la pandemia.

Sin embargo, esta misma semana México reportó un nuevo récord en el número de contagios por el SARS-CoV2, yuxtapuesto a las declaraciones del líder del Federal.

