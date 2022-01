Jorge Castañeda es un mediocre que habla mucho: Alfredo Jalife

También se le señaló como el principal saboteador de las relaciones diplomáticas con Cuba a raíz del conflicto provocado por el polémico "comes y te vas" que Fox lo dijo a Fidel Castro.

Diversas controversias marcaron la breve carrera política de Castañeda, como su vínculo con la firma estadounidense Standford Financial Group , acusada de defraudar a miles de inversionistas, cientos de ellos en México y América Latina.

Ante la negativa, Jorge Castañeda acusó al gobierno de Fox de bloquear su candidatura para no restar votos al candidato del PAN, Felipe Calderón, por lo que presento su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos. Finalmente, no contendió.

" Locuaz, infatuado, incontinente, habla mucho y no tiene un solo éxito Castañeda , uno solo; su papá sí, para que vean que no es nada personal, su papá era un extraordinario canciller", opinó.

Sin embargo, Jalife-Rahme aclaró que no tiene nada personal contra Jorge Castañeda, y para muestra reconoció que su padre, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa , hizo un gran trabajo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 1979 a 1982, durante el sexenio de José López Portillo.

En contraste con Derbez, el académico consideró a Castañeda como alguien "mediocre" que "habla mucho", asegurando que no alcanzó ningún éxito en su carrera política.

