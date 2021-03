Jorge Hank Rhon se compromete a realizar una campaña alegre y sin descalificaciones en BC

Sinaloa.- Con la convicción de que el voto ciudadano lo llevará a un triunfo inobjetable, la tarde de este lunes Jorge Hank Rhon registró su candidatura a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES) ante el Instituto Estatal Electoral.

Acompañado por ocho de sus hijos, el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores Cervantes, así como el dirigente estatal, José Alfredo Ferreiro Velazco, Hank Rhon invitó a los bajacalifornianos a realizar juntos una campaña alegre, con propuestas factibles, sin agravios e ignorando los ataques personales que por mucho tiempo han referido sobre su persona.

En conferencia de prensa, el exalcalde de Tijuana aseguró que la política es el mejor escaparate para ayudar y servir, por lo que afirmó “si el voto ciudadano me favorece, trabajaré para servir y no para servirme, respetando siempre el marco legal en beneficio de todos los habitantes del estado, porque al llegar, dejas atrás colores y trabajas para todos”.

Prevé una contienda electoral complicada

El hoy candidato del PES dijo que el proceso electoral que dará inicio el próximo 4 de abril deberá contemplar medidas especiales por la COVID “enfermedad que ha cobrado muchas vidas, por lo que mi llamado más importante es para que todos nos cuidemos y no olvidemos las recomendaciones de guardar distancia, usar cubrebocas y evitar las aglomeraciones”.

Cuestionado sobre lo que ha cambiado en él luego de 14 años de haber participado en una contienda electoral, Hank Rhon dijo que lo más importante es que ahora abandera un proyecto político diferente y enfrenta una contienda complicada.

Agregó que él no tiene intenciones de quitarle votos al PRI. “Quiero atraer a los priistas, petistas, perredistas, panistas y en general a todos los bajacalifornianos, mi meta es lograr un triunfo por un margen amplio que nos permita ir a la transición con calma y bien documentados”.

No a las descalificaciones

El candidato del PES a la gubernatura de Baja California destacó que él no tiene la más mínima intención de entrar en el terreno de las descalificaciones “y menos aún porque habrá varias mujeres en esta contienda, para quienes reitero mi más grande respeto; yo solo voy a hacer propuestas viables, no pretendo ofrecer nada que no pueda cumplir”, puntualizó.

En ese sentido, Hank Rhon manifestó que el proyecto encabezado por el PES incluye a mujeres y hombres con arraigo, con trabajo y reconocimiento. “Estamos seguros que lograremos penetrar en el ánimo de la comunidad bajacaliforniana con el deseo sincero de que confíen en este partido como una opción viable para dirigir los destinos de la entidad”.

Se dijo entusiasmado de regresar a la vida política y reconoció que en él muchas cosas han cambiado, “pero lo más importante es que ahora tengo una perspectiva más amplia de lo que es una campaña electoral y habré de estar al pendiente de todo lo que se haga con la intención de corregir y mejorar los errores del pasado”.

Por último, el empresario agradeció a los dirigentes nacional y estatal del PES la invitación a participar en esta contienda y se comprometió a realizar su mayor esfuerzo en aras de una victoria.