José Antonio Meade, oficial precandidato del PRI para 2018

México.- Pasadas las 12:30 horas, (Ciudad de México), el ahora precandidato a la silla presidencial por el PRI rumbo a 2018, José Antonio Meade "Pepe Meade" presentó ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del Revolucionario Institucional su registro que lo avale para poder contender por Los Pinos.

En su discurso "el más importante", según lo señaló el propio Meade a través de sus redes sociales expresó que:

"Desde niño buscaba proyectos, con una familia que buscaba ganar a batalla día a día, desde pequeño aprendí a servir; hoy llegó ese día, aspiro a seguir desde la mas alta responsabilidad":

"Vengo pedir su apoyo, con entrega conocimiento y pasión para que cada familia viva con felicidad y justicia", expresó.

También el ex secretario dijo sentirse emocionado de ser precandidato del PRI a la presidencia de la República.

"Esta semana me permitió acerca a muchos sectores, con todos e compartido historia de vida, siempre a beneficio de los mexicanos", aseveró.

Asimismo prometió a poyar los diversos sectores productivos, y sociales.

"Pepe Meade" fue recibido entre elogios por parte de los militantes, por medio de un recorrido por más de una hora el aspirante a Los Pinos por el PRI saludó, y aprovechó el momento para tomarse fotografías con todo aquel que se la pidiera.

Meade Kuribreña, de 48 años, casado y con 3 hijos, tendrá camino libre, luego de que al interior del PRI la disciplina privó y sectores, organizaciones y aspirantes a la misma candidatura, se sumaron al proyecto del simpatizante que será abanderado por el tricolor.

Al ex funcionario federal, que lo mismo ha colaborado con gobiernos del PAN que del PRI, se le abrió el camino en el PRI durante la pasada 22 Asamblea Nacional, en la cual se modificó los estatutos para elevar hasta el rango de Presidente de la República, el que un simpatizante pueda ser postulado.

Seis priístas estuvieron en la lista, sólo una levantó la mano públicamente sobre sus aspiraciones: Ivonne Ortega Pacheco.

Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro, Enrique de la Madrid, Aurelio Nuño, Eruviel Ávila, se quedaron fuera de la carrera cuando el lunes 27 de noviembre Meade Kuribreña expuso su aspiración a la candidatura presidencial del PRI, como un simpatizante.

Hijo de Dionisio Meade, quien ha militado en las filas del PRI desde donde alcanzó cargos públicos, José Antonio Meade no deberá someterse a ningún escrutinio.

Meade Kuribreña presentó ante la Comisión Política Permanente del PRI, su carta de intención de convertirse en el candidato presidencial. La documentación obligada: copias certificadas de credencial de elector y acta de nacimiento; carta de no antecedentes penales: presentación de su declaración fiscal, de no conflicto de intereses y patrimonial; carta de no haber sido sujeto de juicio por violencia política.

Agregó los apoyos de sectores y organizaciones del PRI, requisito no obligatorio para un simpatizante.

Meade llega con el aval de los priístas que aspiraron a la candidatura. La explanada de la sede nacional del PRI fue adecuada para recibir a su aspirante.

Iniciará precampaña el próximo 14 de diciembre para buscar apoyo de delegadas y delegados priístas. El 18 de febrero de 2018 se llevará a cabo la Asamblea de Delegados los cuales deberán avalarlo como su candidato a la Presidencia de la República.

