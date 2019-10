José Fernando González, nuevo presidente de las RSP

Por atacar a la organización y no cumplir con los objetivos propuestos fue que se decidió remover de la dirigencia de Redes Sociales Progresistas a Juan Iván Peña Neder, posición que ahora es ocupada por José Fernando González Sánchez y avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nosotros respetamos completamente la legalidad, lo que hicimos fue cumplir con un propósito complejo y difícil de la organización de deponerlo de los poderes que tenía de representación ante el Instituto Nacional Electoral por atacar a la organización y no cumplir los objetivos que se habían propuesto. Me parece que en eso solo cumplimos la misión estatutaria que tiene cada uno en su cargo, y el proyecto que estamos encabezando pues es mucho más importante que las personas, entonces trabajamos en ese sentido, y todo está resuelto y vamos a seguir adelante en la formación de Redes Sociales Progresistas”, dijo González Sánchez.

Peña Neder acusó de traición y de un intento de convertir las RSP en un coto familiar liderado por el círculo íntimo de la profesora Elba Esther Gordillo Morales: “Traición siempre en política es una palabra fuerte, todavía no me explico en lo personal la posición que tomó Juan Iván respecto a esto. Yo creo que de haber traición, no fuimos nosotros”.

Consecuencias

El ahora exdirigente de la organización que se encamina a convertirse en partido político señaló que debido a su salida de la dirigencia se han cancelado asambleas estatales, que son cruciales para alcanzar las metas fijadas por el INE para concederles el registro.

Al respecto, González Sánchez puntualizó: “Hicimos un nuevo calendario de las asambleas, reordenamos y ha habido un par de asambleas que no llegamos al quorum legal, pero fueron actos importantes de afiliación, y la asamblea en Morelos pudimos sacarla en segunda vuelta, y la asamblea en Tabasco la vamos a sacar también en segunda vuelta, no pasa nada, es parte de un proceso normal de una movilización y una logística compleja, y estamos trabajando en eficientar nuestros procesos organizativos. Creo que lo que pasó fue quizá un exceso de expectativa que le hicieron creer a algunos personajes que eran más importantes que el proyecto, y eso lo llevó a suponer una especie de superioridad que sobrepasaba sus propias dimensiones políticas”.

Señaló que la política es un proceso complejo que se construye a diario, “entonces yo quisiera profundizar que el problema ya se resolvió, los liderazgos estatales están donde deben estar, y el equipo retoma su trabajo bajo los liderazgos que siempre han tenido, menos uno. Digamos que se fue por su gusto propio, y que la organización conforme el tiempo avanzó y se volvió complejo, pues decidió deponerlo, eso fue lo que realmente sucedió, y no tiene mayor trascendencia”.

La esencia de RSP

José Fernando Sánchez González definió a las RSP como un movimiento plural, amplio, que tiene representaciones de muchos grupos, muy diversa la organización, y en el que el magisterio tiene una participación muy importante, pero efectivamente, no es exclusivamente magisterial.

“Es mucho más amplio el movimiento, pero ningún sector, digamos, tiene patente de corzo para decir que estas siglas son mías, estas ideas son mías, es un movimiento amplio, plural, inclusivo, que requiere hacer política todos los días, requiere hablar con muchos liderazgos locales, muchos liderazgos regionales, es un partido muy amplio que se está haciendo importante, cada vez más importante, más fuerte, y quizás esa capacidad que tiene y esa calidad hizo suponer (a Peña Neder) que era fácil imponerse de manera arbitraria sobre la misma autoridad de la organización y autonombrarse o autoadjudicarse capacidades que no le corresponden a una persona, sino a todo el movimiento”.

Respecto al señalamiento de Peña Neder en el sentido de querer convertir a las Redes Sociales Progresistas en un coto familiar, dijo no tener un comentario profundo al respecto, y que ahí está su trayectoria personal y profesional, que son públicas.

Entonces, no puedo debatir esas cosas porque a mi familia no voy a renunciar, mi familia es muy importante

“No quiera entrar en detalles al respecto. Es una declaración desafortunada, es una declaración más bien promovida por la frustración, quizá por el coraje. No lo sé, creo que se excede en este juicio, porque no es así, y él sabe que no es así”, concluyó.