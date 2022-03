José Manuel del Río Virgen se queda en prisión de Veracruz; juez niega amparo

Veracruz.. Este martes, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito negó el amparo promovido por José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, por lo que tendrá que permanecer en prisión en el estado de Veracruz.

Fue en diciembre de 2021, cuando las autoridades del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez aprehendió a del Río Virgen acusándolo de estar involucrado en el homicidio de Remigio Tovar, quien el año pasado fuera el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Debido a ello, desde finales de 2021, el secretario de la Jucopo de la Cámara Alta del Congreso de la Unión permanece recluido legalmente en la cárcel de Pacho Viejo, de acuerdo a lo confirmado por el juez Decimoséptimo de Distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, quien desechó este día la petición de modificación de la suspensión definitiva promovida por la defensa del funcionario.

El recurso legal mediante el que se buscaba que José Manuel del Río Virgen recuperara su libertad, fue denegado por el Poder Judicial al determinar que no ha acusado ejecutoria la sentencia de amparo. Aunado a ello, el juzgador señaló que las partes involucradas interpusieron recursos de revisión, por lo que la sentencia puede confirmarse, abolirse o modificarse, lo que corresponderá fijar a un Tribunal Colegiado.

Cabe mencionar que el fallo en contra del secretario técnico del Senado se da después de los señalamientos que hizo el gobernador Cuitláhuac García contra el juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz y contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quienes acusó de "defender" al delincuente y no a la víctima del hecho mortal.

“Deben prevalecer los principios de justicia, no olvidar que la víctima es René Tovar y su familia, la ofensa es contra ellos y el pueblo de Cazones, porque las instancias de derechos no ven por los derechos de la víctima y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida, esto no lo puede ignorar el juez de distrito José Arturo Cuellar Díaz", expuso desde Palacio de Gobierno.

Anteriormente, Cuéllar Díaz había concedido otorgar el amparo a José Manuel del Río Virgen, ordenando al juez de control de Pacho Viejo dejar en libertad al servidor público , argumentado que la detención del mismo no contaba con los requisitos constitucionales requeridos.