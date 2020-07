José Rosas, gobernador de Durango da positivo a Covid-19

Ciudad de México.-El gobernador de Durago, José Rosas Aispuro confirmó esta noche de lunes que dio positivo a la prueba de Covid-19, que lo llevará a permanecer aislado hasta lograr recuperarse. El mandatario estatal asegura que seguirá trabajando desde su casa tras conocer que está contagiado de coronavirus, luego de realizar una gira de trabajo.

Mediante su cuenta oficial de Twitter expresó lo siguiente: "Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19 Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación".

El pasado 2 de julio, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca informó que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus o Covid-19. El anuncio fue dado por le propio mandatario estatal y a través de su cuenta oficial de Twitter. Cabeza de Vaca dijo que estará siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas.

A partir de este momento, desde casa, estaré siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas y desde aquí seguiré trabajando, escribió.

Aispuro Rosas se suma a la lista de mandatarios que se han contagiado de Covid-19 como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Hidalgo, Omar Fayad; de Tabasco, Adán Augusto López; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Guerrero, Héctor Astudillo y de Baja California, Jaime Bonilla.

Este 26 de julio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó a través de redes sociales, el deceso del secretario de Salud del estado, el doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera, falleció esta mañana, tras haberse contagiado de la Covid-19.

