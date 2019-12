Jovencita bromea con AMLO: ya no tengo lápiz, no olvides las becas

Ciudad de México.-Un video que se ha sido compartido cientos de veces en redes sociales, se muestra al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que en su camioneta es abordado por una jovencita de nombre Angy García, que bromea con él y le dice que ya no tiene lápiz y le pide que no olvide las becas de los estudiantes.

La adolescente abordó a AMLO en Hidalgotitlán, Veracruz, y muy sonriente saluda al mandatario y le hace una petición muy justa para miles de jóvenes que esperan el dinero de la beca, pero lo que ha llamado la atención es la forma de como le reclama al presidente López Obrador.

En el video se escucha cuando se acerca al político tabasqueño y Angy le dice: “Eso AMLO, eso AMLO, oye, oye no te olvides de la beca viejo porque, no mames, ya no tengo lápiz, ya no tengo AMLO”.

López Obrador viajaba en el asiento del copiloto y por la ventana al escuchar las palabras de Angy solamente alcanza a sonreir.

Este video se ha reproducido más de dos millones y con miles de comentarios y más de 54 mil veces ha sido compartido por los usuarios de Twitter y Facebook.

En las fotografías que se tomó con AMLO y publicadas en redes sociales escribe lo siguiente: "Hubieron tantas cosas que decirte AMLO pero lo principal ya sabes #LA_BECA ya saben gracias a mi tendrán su nuevo deposito. Gracias al destino, la suerte el sacrificio lo que sea, lo importante es no quedarse con las ganas”.

El presidente López Obrador tomó con buen sentido la petición de la jovencita, que quedó grabado en el video de 13 segundos.