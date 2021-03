Juan Carlos Loera de la Rosa considera acertada la estrategia federal de seguridad

Chihuahua.- La estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador es acertada porque ataca varios frentes como la pobreza y a los jóvenes, así como la creación de la Guardia Nacional, declaró en entrevista para Debate Juan Carlos Loera de la Rosa, aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

De acuerdo con el también empresario, el gobierno federal ahora se preocupa porque las personas tengan ingresos, se da atención a los jóvenes a través de las becas para los que estudian y para los que están desempleados.

“Los jóvenes de preparatoria, me parece que son importantísimos porque el 93 por ciento de las personas privadas de su libertad, que cometieron un crimen, que fueron privadas de la libertad, juzgadas y sentenciadas, no entraron a la preparatoria, es decir, muchos son desertores de la secundaria, entonces, mantener a los jóvenes en la preparatoria a través del programa de becas nos asegura que ya van pintando para ser buenos ciudadanos”, dijo el ex súper delegado y aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua. Incluso añadió que con ello se asegura que sean profesionistas o al menos técnicos y así se fortalece este mercado laboral.

“El crimen ha alcanzado la vida democrática”

Señaló que también hay cuestiones estratégicas y tácticas como la creación de la Guardia Nacional, la creación de los cuarteles que van avanzando también, pues es un cuerpo que ha crecido exponencialmente, pues ya son más de cien mil los elementos de esta Guardia, dijo. Sin embargo, aceptó que hay condiciones muy adversas sobre todo por esa parte de ingobernabilidad en algunas partes del territorio, “los tentáculos del crimen organizado” que han alcanzado incluso la vida democrática de nuestro país en algunas de las comunidades en algunos municipios y ponen en riesgo la gobernabilidad de la democracia, aseguró Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Me parece que hay que separar, darles oportunidad a los jóvenes es muy buena estrategia, atender las causas. Nosotros estamos haciendo una consulta para que la gente nos diga los principales problemas que hay en Chihuahua y las soluciones”, comentó aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

Para el aspirante, el pueblo tiene las respuestas, así que mencionó que una señora de 84 años de clase humilde a la que entrevistó, le dio la solución para la inseguridad.

“No es que el gobierno esté gastando tanto dinero en buscar a los capos porque de todas maneras ni los agarran y se gasta mucho dinero. Por qué no mejor atienden a los jóvenes en la colonia, porque muy seguido amanecen muertos por la violencia derivada del narcomenudeo o porque ellos mismos usaron droga de más y su cuerpo no resistió, el diagnóstico son las adicciones, mejor pongan clínicas por que los hombres están enfermos, no son criminales están enfermos”, recordó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Acusa abandono del gobierno estatal

En cuanto a cómo se maneja el tema de seguridad en Chihuahua, respondió que esa pregunta le corresponde responder a los encargados, pues él ahora está en una vía política, electoral, también construyendo un plan de gobierno basado en lo que la gente le dice.

“Lo que me dice la gente es que sigue habiendo problemas de inseguridad propiciados por el mismo abandono del estado, ha avanzado mucho el tema de la Guardia Nacional y de atender a los jóvenes, pero es insuficiente todavía, hay que ser más insistentes en crear programas, acciones de gobierno que permitan una sana convivencia de los jóvenes con su comunidad, con su entorno, desde el tema personal con la práctica del deporte, del enriquecimiento cultural y hasta la convivencia con el medio ambiente”, aseveró Juan Carlos Loera de la Rosa.