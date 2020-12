Juan Carlos Loera: quien no esté de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador no tiene cabida en Morena

Chihuahua.- El diputado federal Juan Carlos Loera, aseguró que los adeptos al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que no concuerdan con las ideologías del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deberían pretender sustentar una candidatura en las próximas elecciones a celebrarse en 2021 en el país.

Durante la presentación de su libro “Caminando por Chihuahua” en Ciudad Juárez, Juan Carlos Loera sentenció que este tipo de integrantes de Morena deberían irse a buscar una candidatura a otro partido y no el representación del fundado por Andrés Manuel.

Si el proyecto de esa persona no coincide, que vayan a ser candidatos (…) de otro partido. El que no esté de acuerdo en la política del presidente López Obrador no tiene cabida en Morena, no puede ser candidato de Morena”, declaró Loera.