Juan S. Millán admite haber depositado fondos en Andorra, pero niega origen ilícito

Culiacán, Sinaloa.- Tras ser mencionado por el diario El País como parte de una cartera de clientes mexicanos con fondos de “dudosa procedencia” depositados en la Banca Privada de Andorra (BPA), el exgobernador Juan S. Millán Lizárraga admitió ser parte de un grupo de inversionistas que junto con el ya fallecido Óscar Lara Aréchiga crearon un fondo de inversión en ese destino, pero aseguró que el origen del dinero es totalmente lícito y que así lo demostró desde 2005, aunque no precisó cifras concretas ni nombres.

Entrevistado en su restaurante, el Mar & Sea, el exmandatario sinaloense detalló que su aportación fue de 20 millones de pesos, en 2005, para un fondo de inversión al interior del país, con la intención de crear una inmobiliaria, idea sugerida en su momento –afirma- por Óscar Lara Aréchiga, quien fuera su secretario de Administración y Finanzas de 1999 a 2004, y quien falleciera a finales de 2017, año en que fue relacionado por el diario español con una cuenta corriente en Andorra por 6 millones de dólares.

La publicación española del 15 de marzo detalló en uno de sus párrafos que la cartera de clientes de la Banca Privada de Andorra “incluía a Juan Sigifrido Millán Lizárraga, gobernador por Sinaloa entre 1993 y 2004, y con el que este periódico no ha podido contactar. También a una irregular nómina de perfiles. Una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió a tiros en Guadalajara en 2007…”

El origen de los “dudosos” fondos

Millán Lizárraga detalló que esos 20 millones de pesos procedían de una cuenta lícita creada por él en 1977 con recursos de la venta de un inmueble al terminar su encargo como director de Tránsito, y a la que siguió haciendo “depósitos modestos” en 1982 ya como Senador de la República, sin necesidad de hacer retiros porque además contaba con “ingresos muy buenos” como consejero del Infonavit y del Seguro Social.

Con dichos ahorros, el connotado político sinaloense emprendió junto a Lara Aréchiga y otros inversionistas un proyecto en 2005, con el que intentaron obtener un financiamiento para un proyecto inmobiliario en México mediante lo que llamó “sistema back to back”, es decir crédito de garantía líquida, pero que al final no obtuvieron.

“No se logró conseguir ese financiamiento en México y los recursos, con una planeación hecha por Óscar Lara, y de la que se informó que se llevarían a la banca internacional para lograr el financiamiento, que se facilitaría más, como ocurrió, se llevaron a la Banca Internacional.”

Reconoció que sabía del destino de los recursos, pues afirma que cuando preguntó dónde estaban, le informaron que se habían llevado a la Banca Privada de Andorra, pues asegura que como tienen filiales en otros países, les permitían el financiamiento que estaban buscando.

“Hasta ahí todo muy bien, hasta que sueltan el escándalo al que hace mención de nuevo la nota del País y se nos dice de pronto que esa cuenta, que respaldaba el financiamiento que nos otorgaron y que congeló también la inversión inmobiliaria, estaba congelada y bajo investigación en la Banca de Andorra”.

Para ese momento, “por allá en 2013, hace siete u ocho años” -dice sin ser muy preciso en las fechas- Óscar Lara, quien ya aquejaba un cáncer en etapa terminal, aportó todas las pruebas que tenía. Y admite que a él le pidieron todos los elementos para demostrar también de dónde venía la aportación hecha.

“Una aportación que, entre paréntesis, de todos los que participamos, un grupo de personas a los que nos convenció Óscar Lara que era factible y lícito, la mía era la de menor cuantía, pero se quedó congelada y sujeta a investigación, y el caso mío fue el primero al que me informaron que estaba demostrado en esa investigación el origen lícito de esos recursos”.

Añadió que cada uno de los integrantes del grupo fueron demostrando el origen lítico, hasta que finalmente Óscar Lara también lo hizo, aunque a la fecha los recursos siguen congelados.

“Ya no he hecho más gestión, obviamente pienso hacerla una vez que oficialmente las autoridades de España me comuniquen que los recursos que yo aporté está totalmente demostrado su origen lícito”.

La aclaración del origen de los recursos

Juan S Millán detalló que todo se remonta a 2005, cuando la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación hacia él debido a varias denuncias anónimas presentadas meses atrás y que atribuyó al calor de la contienda electoral de 2004.

El connotado priista reconoció que, a raíz de esta investigación, la PGR lo requirió para que diera a conocer sus declaraciones patrimoniales desde mucho tiempo atrás, y respondiera a una serie de interrogantes que le hizo personal de la Procuraduría que en aquel momento llegó a Sinaloa para entrevistarlo.

“Nunca llegó al grado de una investigación mayor porque finalmente, yo me enteré y después lo pude verificar, que la PGR resolvió el no ejercicio de la acción penal”.

Sin embargo, reconoce que esa documentación se la reserva la PGR y no la hace pública ni la entregan a las personas investigadas, pero a él le llegó la información del no ejercicio de la acción penal hasta 2007, y ya no hubo más investigaciones al respecto.

Der aquella investigación, recordó que personal de la PGR lo entrevistó sobre sus declaraciones patrimoniales y su situación económica, presentando incluso estados de cuenta de una institución bancaria, cuya cuenta tenía, dijo desde hacía muchísimos años, la que inició con la venta de uno inmueble en 1977.

Nada que esconder, dice Millán

El exmandatario estatal aseguró que no tiene nada que esconder, aunque admitió que cuando fue mencionado únicamente Óscar Lara Aréchiga de tener fondos en la Banca Privada de Andorra, por el diario El País, no consideró prudente decir que él también estaba involucrado en ese asunto.

“Esperé, dije, en algún momento van a sacar el nombre mío. Hoy lo están señalando que también estoy entre los investigados. Ni dicen cuándo se inició la investigación ni el estado en que se encuentra actualmente”.

Sobre la mención en la nota del periódico español, de que lo han buscado para conocer su posicionamiento, el exgobernador afirma que no lo han buscado: “Que yo tenga conocimiento, no, generalmente no contesto llamadas que no identifico, pero un origen de llamada de un país europeo es muy fácil de detectar”, añadió.