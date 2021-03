Judicializarán casos de violencia política contra las mujeres en Sinaloa

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de Sinaloa firmó el pacto para buscar que no se violentara a las mujeres durante el proceso electoral, mediante la ley 3de3 (Tres de Tres), la cual evita que los candidatos o personas que se registren en el proceso electoral no sean agresores de mujeres. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS), y Ana Fátima López Iturrios, abogada y activista feminista, hablaron al respecto, considerando que ahora tienen herramientas para actuar ante las violencias en el ámbito político.

Se cuenta con nuevo instrumento

Ana Fátima López Iturrios explicó que ahora, con la aprobación de la ley 3de3, la cual surgió como una iniciativa anticorrupción de parte de la sociedad civil mexicana impulsada por la organización Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se vigilará que durante el proceso electoral participen ciudadanos que cumplan con lineamientos éticos, incluyendo que ningún candidato a un puesto público haya violentado los derechos de las mujeres.

Las mujeres se organizan

López explicó que, además de este instrumento, también están creando un organismo mediante el cual se documentará el proceso electoral y mediante un sitio web (aún en formación, con probable nombre La Observatoria) se contará con la información de los candidatos y ahí se notificará si han incurrido en algún delito contra las mujeres, al mismo tiempo que se visibilizará a quienes hayan sido denunciados y estén en procesos legales, a la vez que se vigilará que se otorguen las medidas cautelares y precautorias a las mujeres que lo necesiten.

Los partidos se comprometen

Conzuelo Gutiérrez dijo que la violencia contra las mujeres es una clara violación a los derechos humanos.

El cumplimiento de lineamientos que impidan la candidatura de alguien que violenta a las mujeres eleva los estándares éticos para quienes gobiernan, ya que percibe que hay una brecha muy grande entre las normas y los dirigentes. “Se asumen las normas, mas no se comprenden siquiera, y tampoco se tiene la voluntad de comprenderse”.

Gutiérrez destacó que el INE en Sinaloa hizo firmar el pacto a los partidos políticos para cumplir con los lineamientos de la 3de3, pues, desde su perspectiva, los partidos son la vía principal para acceder a que las mujeres no sean violentadas, y dependerá de cómo estos asuman los ejes y las normas para que finalmente se cumplan.

Evitarán a agresores en el poder

Dejando claro que la ley 3de3 y el pacto firmado para su cumplimiento llevarán a que al poder no lleguen agresores, deudores de pensión alimenticia o acosadores, Ana Fátima dijo que desde el sitio web que construyen se quieren trascender las denuncias para lograr que estas tengan una carpeta de investigación integrada y se logre su judicialización, “que se pase al juzgado para que se analice qué está pasando”, y así las denuncias puedan cuidarse, ratificarse y presentar las pruebas.

López ejemplificó el hecho de que antes había desconfianza debido a que no había manera de garantizar a las mujeres que se llevara a cabo el debido proceso, en especial si denunciaban a alguien al poder, pero ahora eso será posible.

Se apoyará a las mujeres

López Iturrios declaró que, ahora que se tienen instrumentos y que se ha luchado por configurar una asociación civil desde la cual se vigilará a los políticos, será importante que todas las mujeres pongan para reconocer qué acciones y omisiones configuran los hombres ante las situaciones de violencia contra las mujeres, en especial en el ámbito político.

La activista comentó que este proceso electoral marcará un antes y un después en la historia de México, “pero también va a marcar un antes y un después en la historia de nosotras las mujeres impulsoras de los derechos político electorales de las mujeres, porque ahora sí tenemos herramientas y las vamos a utilizar”, sentenció.

Gutiérrez sugirió que es importante socializar la 3de3, difundirla y promover el cambio de las prácticas culturales al interior de todas las instituciones, “creo que esta vez no contarán con el silencio de las mujeres, no solo las que estamos organizadas”, dijo, añadiendo que, en su saber, hay muchas mujeres participando como observadoras y, además, están activas en este proceso electoral, “muchas mujeres estamos despertando y no vamos a permitir que se sigan violentando nuestros derechos humanos, para eso cuentan con el apoyo del Colectivo de Mujeres de Sinaloa”, finalizó.