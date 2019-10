Juez actúa por consigna, acusa hija de Rosario Robles 

CIUDAD DE MÉXICO.-La hija de la ex funcionaria federal Rosario Robles, Mariana Moguel, acusó que el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo actuó con consigna y venganza para dejar firme la prisión preventiva justificada en contra de su madre.



"Es una venganza, mi madre es una presa política, está claro que el Juez trabaja por consigna", dijo Moguel tras la comparecencia de Robles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

El Juez Felipe de Jesús Delgadillo ratificó la medida cautelar impuesta contra la ex titular de Sedesol y Sedatu el pasado 13 de agosto.Un tribunal federal emplazó a este martes al Juez de control para determinar si mantenía argumentada esa medida cautelar o la modificaba.

Hola. Soy @Mariana_Moguel y a través de las redes de mi mamá les quiero compartir copia de una carta que esta mañana le envía @Rosario_Robles_ al titular de la @FGRMexico Alejandro Gertz Manero pic.twitter.com/NO7mSENL8i — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 22, 2019



Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, indicó ayer que debía reponerse en una audiencia el procedimiento mediante el cual se determinó la prisión a la ex funcionaria, pues éste no analizó que fuera idónea, proporcional y menos lesiva la prisión preventiva justificada impuesta.



Tras el fallo del Juez el abogado de Robles, Julio Hernández, anunció que apelará esa decisión ante el Consejo de la Judicatura Federal.



"El juez actuó con odio, es un problema personal contra Robles, es un grosero y prepotente", reprochó Hernández.



En la audiencia, que duró 40 minutos, el Juez no dio la voz a las partes ni hubo debate. Sólo argumentó su decisión ante Robles, sus abogados y el Ministerio Público Federal.



Robles fue trasladada de Reclusorio Sur al penal de Santa Marta Acatitla a las 17:35.