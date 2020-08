Juez argentino niega extradición de Carlos Ahumada a México; él suplica a AMLO alto a persecución

Buenos Aires.- Un juez de Argentina negó la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz a México, donde es acusado del delito de defraudación fiscal equiparada, tras lo cual el empresario pidió en "carácter de súplica" al presidente Andrés Manuel López Obrador un alto a la persecución en su contra.

El fallo fue emitido ayer lunes 10 de agosto por un juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires, capital argentina, quien consideró Carlos Ahumada cumplió con sus obligaciones fiscales mientras estaba en México y que hubo irregularidades en la acusación.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el empresario celebró el rechazo de su extradición, aunque señaló que "no se cancela el ridículo proceso judicial que están haciendo en México" contra su persona.

Ahumada sostiene que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, están enterados de la persecución en su contra, por lo que pidió a ambos revisar su caso para aplicar "justicia a secas" y poner fin a la persecución en su contra.

El empresario argentino pidió a AMLO y Gertz Manero revisar su caso para hacer justicia. Foto: Cuartoscuro

Lo único que le quiero pedir de manera respetuosa y en carácter de súplica al señor presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al señor fiscal, Alejandro Gertz Manero, les pido de favor justiia a secas. Les pido de favor que revisen mis casos, que vean que no hay nada que amerite esta persecución", expresó.

"No pido ningún trato preferencial, no pido ninguna situación especial (...) Como dice el señor presidente, 'amor y paz, abrazos'. Es lo único que les quiero pedir, que nos dejen vivir en paz, no queremos seguir hablando, no queremos salir en los medios. Que él se ocupe de los problemas realmente importantes que tiene México, y el señor fiscal también que se ocupe de lo que realmente es importante", añadió.

El empresario argentino es acusado de defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos, por lo cual en marzo de 2017 un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra, en la que se basó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para presentar una petición formal de extadición al gobierno argentino.

El imputado fue detenido el 16 de agosto de 2019 en el aeropuerto Aeroparque Metropolitano "Jorge Newbery" de Buenos Aires tras ser localizado por agentes de la Interpol, sin embargo, fue puesto en libertad poco después.

Cabe decir que el pasado mes de febrero, Ahumada Kurtz fue absuelto de las acusaciones de fraude por parte del Segundo Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la CDMX, lo que le permitirá al empresario exigir el pago de los 400 millones de pesos que le había prestado al PRD cuando Rosario Robles estaba al frente.

Te puede interesar:

¿Quién es el empresario Carlos Ahumada?

Así fue el romance entre Rosario Robles y Carlos Ahumada