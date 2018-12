Juez ordena cancelar orden de aprehensión en contra de César Duarte

México.- Un tribunal canceló la orden de aprehensión contra César Duarte por un presunto pago de 2 millones 420 mil pesos a un diputado local para aprobar la bursatilización de bonos carreteros, y ordenó a un juez de Chihuahua valorar otra vez si debe o no ser autorizada esta captura.

El Segundo Tribunal Colegiado de Toluca instruyó la reposición de esta aprehensión por el delito de peculado, en un fallo que cuestiona el uso de testigos de identidad reservada por parte de la Fiscalía estatal, debido a que sólo están autorizados por la Carta Magna para casos de delincuencia organizada.

El supuesto pago con recursos del erario, imputado al ex Gobernador de Chihuahua, habría tenido como beneficiario al diputado local de Movimiento Ciudadano Fernando Moreno Reyes, por su voto en favor de bursatilizar 6 mil millones de pesos de bonos carreteros en 2016. Moreno fue detenido el 21 de junio de 2017.

Exgobernador, César Duarte. Foto: Reforma

"La (Constitución) establece específicamente el único supuesto en que podrá mantenerse en reserva el nombre y datos del acusador; sin embargo, en la especie no se imputó al quejoso el delito de delincuencia organizada", dice la sentencia del amparo en revisión 296/2018.

"Dicho de otro modo, la autoridad responsable. deberá exponer los fundamentos y motivos que le permitan decidir si la reserva de identidad por la que optó (la Fiscalía) que solicitó la orden de captura, es legal y, a partir de ello, en su caso, deberá establecer pormenorizadamente los razonamientos idóneos para justificar si existe o no adecuación entre los hechos atribuidos al imputado por parte de los testigos protegidos y si éstos se encuentren corroborados con el diverso sustento probatorio que obran en la carpeta de investigación".

Contra Duarte se han librado 20 órdenes de aprehensión en el fuero común y una en el fuero federal. En las últimas semanas ha obtenido amparos contra 3 de los mandatos de captura, aunque de momento no ha sido cancelada ninguna de ellas. El ex Gobernador continúa prófugo en Estados Unidos.

De acuerdo con la sentencia, el expediente del caso ahora deberá ser devuelto al Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, en Chihuahua, para que deje insubsistente la orden de captura girada el 17 de junio de 2017.

César Duarte. Foto: Reforma

Enseguida, deberá resolver nuevamente si ordena o no la aprehensión, argumentando si es legal o no el uso de identidad protegida en un asunto que no es de delincuencia organizada.

También deberá precisar si los datos de prueba son suficientes para acreditar el hecho delictivo que le imputan, así como la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión.

En este expediente, un ex funcionario estatal y testigo protegido afirmó que Duarte pagó al menos un millón de pesos a cada diputado que en junio de 2016 votó a favor de la bursatilización de bonos carreteros por 25 años para obtener 6 mil millones de pesos.

Uno de los legisladores era Fernando Moreno Reyes, quien aceptó haber cobrado 2 millones 420 mil pesos, pero a través de un contrato simulado de prestación de servicios profesionales a favor de la empresa Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.