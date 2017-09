Juez da a César Darte acceso a propiedades

México.- El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, podrá tener acceso provisional al rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, y a otra propiedad ubicada en la colonia Esmeralda del municipio Hidalgo del Parral, por orden de una juez federal.

Sin embargo, no podrá tener posesión de lo que hay en el interior de sus dos propiedades.

Así lo determinó la jueza primero de Distrito del estado de Chihuahua, Luz Elba de la Torre Orozco, aun y cuando Duarte Jáquez no acreditó que tenga la posesión o propiedad de los mismos, lo anterior consta en el juicio de amparo 686/2017.

El fallo señala:

"Es improcedente conceder dicha medida cautelar, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, mismos que son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie".



De acuerdo con funcionarios judiciales, el juicio de amparo para recuperar los inmuebles fue interpuesto por el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien lleva la defensa del ex gobernador de Chihuahua.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua.

Como se informó, la Fiscalía de Chihuahua seguirá resguardando las cuatro propiedades que un juez federal restituyó al ex gobernador César Duarte, informó el gobierno local.



“La FGE estará vigilante para que no sean enajenados, traspasados, comercializados, movidos, los bienes que están dentro de las que están aseguradas dentro de las Carpetas de Investigación en contra del ex gobernador y cuyo proceso judicial sigue su curso” señaló la dependencia.



Los mencionados inmuebles fueron incautados el año pasado, como parte de la estrategia del gobierno para resarcir los daños al erario cometidos presuntamente por el ex gobernador priista, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia y se encuentra refugiado en los Estados Unidos.

Según se confirmó, la familia de Duarte si podrá ocupar las residencias, ubicadas en ciudad Parral y en Balleza.

El comunicado señala:

“Es importante aclarar, que persistirá el aseguramiento de los bienes por parte de la FGE, ya que la suspensión judicial es provisional no definitiva, y en ella se designa depositario al ocupante exclusivamente para actos de uso del inmueble, no para los muebles u objetos alojados o adheridos, los cuales no podrán ser manipulados”.



Agregó que se mantiene el compromiso de llevar ante la justicia a Duarte Jaquez y restituir el los recursos desviados durante su administración.