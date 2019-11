Juez de la CDMX elimina delito a Javier Duarte

Ciudad de México.- Un juez de la Ciudad de México canceló uno de los dos delitos del fuero común que se imputaron a Javier Duarte, por el caso en el que le atribuyen usar un helicóptero del Gobierno de Veracruz para darse a la fuga en octubre de 2016.

El juez de control capitalino Júpiter López Ruiz determinó no vincular hoy a proceso al ex Gobernador de Veracruz por el delito de tráfico de influencias, sin embargo, continuará procesado en la misma causa penal por el ilícito de incumplimiento del deber legal.

En el fallo dictado esta mañana en una audiencia en el Reclusorio Norte, el impartidor de justicia también anuló la prisión preventiva justificada que pesaba sobre Duarte en este proceso, sin embargo, eso no significa que vaya a salir de la cárcel.

Lo anterior, porque el veracruzano fue sentenciado a nivel federal por asociación delictuosa y lavado de dinero -un fallo contra el que aún litiga-, y tiene en curso otro proceso del fuero común donde le decretaron la prisión preventiva justificada.

"El juez de control resolvió que la Fiscalía no había acreditado si el señor Javier Duarte al momento de la supuesta comisión del delito (de tráfico de influencias), tenía o no la calidad de servidor público, elemento que resultaba necesario para que se cumpliera con la calidad específica del delito en comento y, al no haberlo acreditado, la Fiscalía determinó dictar auto de no vinculación a proceso", dijo Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del ex mandatario.

Según el defensor, la prisión preventiva justificada fue revocada hoy por el juez porque concluyó que los argumentos de la Fiscalía de Veracruz tampoco acreditaron las exigencias para la imposición de dicha medida cautelar.

Javier Duarte. Foto Agencia Reforma

"Razón por la cual se dejó en libertad al señor Javier Duarte de Ochoa, sin que se le impusiera medida alguna, con la condición de que, al momento de obtener su libertad, proporcionara al centro de justicia un domicilio para ser localizado", precisó Sánchez.

El fallo de este lunes fue dictado por el juez Júpiter López en cumplimiento a una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Penal, que el pasado 10 de octubre le ordenó reponer el procedimiento.

En este proceso, se señala que en octubre de 2016, tras relevarlo como Gobernador de Veracruz, Flavino Ríos facilitó a Duarte un helicóptero Eurocopter, modelo AS365N3, matrícula XC-GEV.

El hoy procesado presumiblemente voló desde el helipuerto del Agrocentro, localizado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, al Centro de Convenciones en Coatzacoalcos.

Según las autoridades ministeriales, este vuelo se registró dos días antes de que se instruyera la orden de aprehensión contra Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, este último después sustituido por la asociación delictuosa.

Adicionalmente, la Fiscalía de Veracruz señaló que el ex mandatario no hizo la entrega-recepción de su oficina a la persona autorizada los bienes, documentación, archivos y expedientes de su gestión.

Este lunes también se dio a conocer que un tribunal colegiado ordenó determinar nuevamente si Javier Duarte debe permanecer o no procesado y privado de la libertad por un supuesto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).