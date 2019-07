Juez ordena a FGR no vender la lujosa casa de Emilio Lozoya

La lujosa casa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no podrá ser vendida por la Fiscalía General de la República, después de que el Juzgado 13 de Distrito de Amparo en Materia Penal obsequió una suspensión definitiva al ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que evita transferir a terceras personas la residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo expresado por el juez, se señala lo siguiente: "Se concede la suspensipon definitva solicitada por Emilio Ricardo Lozoya Austin, contra los actos reclamados de la autoridad responsable precisada en el considerando único de esta interlocutoria, para los efectos ahí señalados".