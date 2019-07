Juez ordena detener al ex gobernador César Duarte

México.- En las últimas horas fue informado que un juez de Morelos dio luz verde a la Fiscalía del Estado de Chihuahua y a la División de Fuerzas Estatales de la Comisión Estatal de Seguridad capturar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Lo anterior fue informado por Excélsior, medio que además detalló que la notificación es extensiva a la Fiscalía General de la República (FGR) y a sus diversos órganos internos, como la Dirección General de Procedimientos Internacionales.

Según un documento interno de la FGR, notificado a la institución el pasado 1 de julio, Duarte ya no puede acogerse a los beneficios de amparo alguno para evadir la acción de la justicia de las autoridades de Chihuahua ni las federales.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

Esta orden de captura es la más reciente desde ha existido desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la expulsión de Duarte de las filas del partido.

Ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Foto: Cuartoscuro

El pasado 30 de mayo EL DEBATE publicó que la Comisión de Justicia Partidaria expulsó de manera definitiva de las filas del PRI al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.



El órgano partidario resolvió fundado el procedimiento sancionador en contra de Duarte, por lo que determinó que no solo pierde sus derechos como militante sino que "por ningún motivo" podrá volver a afiliarse al partido.



El ex Gobernador fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales del año pasado, pero la decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Foto: Cuartoscuro

El Tribunal reviró la determinación del partido y ordenó que se ampliara el plazo del proceso, a fin de que Duarte pudiera presentar pruebas a su favor.

Finalmente, la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor confirmó la expulsión del ex Mandatario local.

"Se expulsa como militante del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano César Horacio Duarte Jáquez, en términos de lo dispuesto por el considerando décimo primero de la presente resolución", indica la determinación de dicho organismo partidario.

"Los efectos de la expulsión del ciudadano César Horacio Duarte Jáquez consisten en dejar de formar parte del Partido Revolucionario Institucional y, por tanto, sin los derechos partidarios enunciados en los artículos 59 y 60 de los Estatutos de este instituto político, además de que por ningún motivo podrá reafiliarse a este partido", agrega.

De acuerdo con la Comisión, la resolución deberá notificarse personalmente al denunciante, Armando Barajas Ruiz, al ex Gobernador y al Comité Directivo Estatal de Chihuahua a fin de que proceda la baja de Duarte del padrón de militantes.