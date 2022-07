Juez otorga el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO

"La generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad para el Estado lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se cumple con las disposiciones reformadas de la Ley de la Industria Eléctrica ", señaló en su resolución.

A diferencia de otras impugnaciones, el juez se limitó a analizar el tema del medio ambiente y los afectos adversos de la LIE en esa materia, citando los puntos de vista expresados por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el debate realizado en abril del año pasado, donde no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la ley.

