Juez otorga segunda suspensión definitiva contra Tramo 5 del Tren Maya

Esta segunda suspensión contra el Tren Maya se suma a la otra que ya había concedido el juez Novelo el pasado 30 de mayo, al determinar que el Tramo 5 no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria para iniciar las obras.

Sin embargo, el mismo juez negó la suspensión contra las obras de los Tramos 6 y 7 , donde DMAS acusó que hubo omisión de las autoridades al no solicitar los permisos ambientales correspondientes, por lo que advirtió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no cuenta con los permisos legales para iniciar las obras.

En su resolución, Novelo alegó que las obras del Tramo 5 norte no cuentan con resolutivo, mientras que en la parte sur no han cumplido con las condiciones impuestas como requisitos previos a las obras.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.