Juez otorga suspensión provisional contra Tren Maya en tramo 5, de Playa del Carmen a Tulum

Para ejemplo, señalaron que hay una deforestación en las zonas de Playa del Carmen, Tulum, Río Secreto y Akumal, donde no se realizaron estudios sobre el tipo de suelo, rescate de flora y fauna, y manifestaciones de impacto ambiental.

El próximo 22 de abril a las 12:05 se llevará a cabo la audiencia incidental en la que el juez decidirá si otorga o no la suspensión definitiva contra las obras del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum.

Sin embargo, el recurso no implica la suspensión de los trámites administrativos relacionados con las obras del Tren Maya , como la obtención de permisos ambientales u otros rubros, la elaboración de presupuestos y proyectos, al igual que cualquier otro acto administrativo sin impacto o ejecución material en la zona del tramo 5.

Al conceder la suspensión provisional, el Juzgado Primero de Yucatán reconoce el interés legítimo y suspensional que tienen los buzos, que la medida no va contra el interés y orden público, así como que es procedente suspender por principio precautorio debido a que no hay manifestación de impacto ambiental.

Por lo tanto, no estarán permitidas las obras del Tren Maya relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad de la zona, así como cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Raúl Durán Periodista

