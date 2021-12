Juez suspende prisión preventiva a Rosario Robles y ordena nueva audiencia para decidir si la liberan

Además, el juez de amparo advirtió que si la ejecutoria no se cumple en el plazo fijado, los autos serán remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con proyecto de separación del cargo para el juez que impuso la medida cautelar sin fundamentos.

"Prevalece un alto o elevado riesgo de sustracción... no hay otra medida cautelar que garantice su presencia en la continuación del procedimiento como la prisión preventiva", expuso el juzgador.

En dicha audiencia, Villar Ceballos le dijo a la extitular de Sedesol y Sedatu que a pesar de todo era necesario que siguiera presa, ya que no era posible darle prisión domiciliara porque su "conducta" ante el proceso no había sido adecuada.

Al no haber emitido su resolución con fundamentos y motivos, como le fue ordenado, el juez de amparo resolvió dejar sin efectos la audiencia del pasado 20 de octubre, donde se había resolvido mantener la prisión preventiva contra la exfuncionaria.

En el juicio de amparo, se resolvió que el juez Villar Ceballos " omitió aclarar la contradicción " observada por el Noveno Tribunal Colegiado, que advirtió que el lugar de residencia de Rosario Robles, su viaje al extranjero y su situación económica no son argumentos válidos para mantenerla en prisión .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.