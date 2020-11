Jueza decidirá hoy si se desestiman cargos en contra del general Cienfuegos: Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que el día de hoy una jueza federal de Estados Unidos decidirá si retira los cargos que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) presento contra el general Salvador Cienfuegos.

De aprobar la desestimación de los cargos de la DEA presentados contra el general Cienfuegos relacionados al crimen organizado, la jueza también decidirá si el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, sea enviado a México, donde ya se inició una investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo informó el canciller Marcelo Ebrard en La Mañanera del 18 de noviembre, luego de que la tare del día de ayer, se diera a conocer que la DEA desestimó los cargos contra Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado el pasado 15 de octubre en e Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California (LAX).

Sin embargo, Marcelo Ebrard indicó que la Fiscalía General de la República no ha presentado una orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos, por lo que México no puede solicitar la extradición del exfuncionario peñista.

No hay una solicitud de extradición porque para hacer una extradición, necesitas una orden de aprehensión y en México no hay hoy una orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos, no existe. La evidencia se recibió el 11 de noviembre”, declaró Ebrard Casaubón.