Julión Álvarez le da tremendo agasajo a Pucheta

Mazatlán.- El cantante chiapaneco, Julión Álvarez le dió un tremendo agazajo al presidente municipal, el priista Fernando Pucheta.

Ambos se reunieron en un día de campo en el que el propio cantante preparó una carne asada.

Pero no se trató de una simple carnita asada, sino que ahí se degustaron cortes de los más finos como jugosos Rybe eye y sirlon.

Fernando Pucheta. EL DEBATE

El evento fue difundido por el alcalde a través de las redes sociales y ha sido una de las trasmisiones hechas por el munícipe más comentadas.

Hasta hoy por la mañana, el video tenía 39 mil 316 reproducciones y más de 158 comentarios, la mayoría de ellos positivos.

En el video se escucha aclarar al presidente municipal que ya había trabajado toda la mañana, por lo que se estaba dando un pequeño descanso en compañía de Julión Álvarez.

El encuentro parecía también un festín de comentarios picantes entre ambos personajes.

"Venga para acá, que vean todo lo que se va a comer", dice el cantante mientras prepara lo que parece una salsa. Pucheta Sánchez muestra entonces uns cortes Rybe eye que se están asando al carbón.

Pucheta Sánchez verifica el asado de la carne.

"Él me dijo te la voy a tener lista y la verdad es que me apantallaste", refiere Pucheta Sánchez entre sonrisas mientras Julión Álvarez no para de cortar chiles.

En un momento, el munícipe le dice al chiapaneco que en retribución le va a cantar.

"¿Cuál te gusta? ¿No te gusta amor de la calle?", le pregunta Pucheta a lo que Julión responde con risas.

Pucheta Sánchez también aprovecha la ocasión para mandar un saludo al aspirante a la presidencia de la repúbica por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

"Pepe Meade, el próximo presidente de la república", dice.