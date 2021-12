Juntos haremos historia, no dijeron de terror: Chumel Torres por aumento al precio de la gasolina con AMLO

"Mis sketches jamás fueron a modo. No se trague todo lo que vea Senadora", se limitó a responder Chumel Torres.

"Con @EPN hacías sketchs a modo a pesar de que la gasolina pasó de $11.25 en enero de 2013 a $20.61 en dic. de 2018. No ha disminuido más pero el costo de la gasolina ha mantenido precio MUY estable; no hay + gasolinazos. Hoy eres “crítico”, ¡qué bien!, otro logro de la 4T", respondió la secretaria general de Morena.

Subrayó que con AMLO el precio del combustible no ha bajado, pero se mantiene muy estable, sin los habituales "gasolinazos" que marcaron el sexenio peñista.

Hernández no se quedó callada y respondió al influencer recordándole que durante el sexenio de Peña Nieto él hacía "sketchs a modo" pese a que la gasolina aumentó de $11.25 a $20.61 pesos entre 2013 y 2018.

"Se me hace que se va a tener que tragar sus palabras no??", apuntó el youtuber al compartir el tuit de la morenista.

" Máximo histórico del precio de la gasolina en el sexenio de Obrador. Pues sí, “juntos haremos historia”, solo que no dijeron que de terror ", escribió Chumel Torres.

Citando el nombre de la coalición que llevó a AMLO a la presidencia, el influencer comentó que "juntos haremos historia", pero no advirtieron que sería de terror, en referencia al impacto que ha tenido en los bolsillos de los mexicanos los aumentos al precio de la gasolina durante este sexenio.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.