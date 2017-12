Juntos por el beneficio a las familias: José Antonio Meade

Con tambora, música, porras, banderas, vítores y una contundente unidad campesina, cientos de campesinos pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina acompañaron a José Antonio Meade Kuribreña a su registro como precandidato a la Presidencia de la República, ante el Partido Revolucionario Institucional.

Más de tres mil cenecistas, encabezados por un contingente de indígenas caminaron con el dirigente nacional Ismael Hernández Deras, desde la sede de la CNC, hasta la explanada del PRI, donde se realizó el registro.

Foto: Cortesía

Dirigentes, delegados y militantes de las 32 entidades federativas unieron sus voces para apoyar la aspiración de José Antonio Meade, quien acompañado de su señora esposa recorrió los pasillos del escenario que se montó para el registro y saludó y se tomó fotografías con todos y cada uno de los que se lo solicitaron.

Uno de los sectores, actualmente, más representativos de la economía mexicana, el campo, se hizo presente para reclamar más apoyo productivo, financiamiento, transformación tecnológica, seguridad alimentaria, mayor concurrencia en los mercados internacionales y políticas públicas incluyentes para un desarrollo económico equilibrado de la sociedad mexicana.

Foto: Cortesía

Muchas de las delegaciones de la CNC llegaron a la Ciudad de México acompañadas por bandas musicales, conjuntos, tamboras y los infaltables grupos de mariachis. Era de madrugada cuando decenas de autobuses se instalaron en la periferia de la CNC, para que los cenecistas tomaran un refrigerio y recogieran de inmediato sus gafetes para acceder a la explanada del PRI.

Campesinos de diversas etnias se instalaron en diferentes lugares del gran auditorio instalado en la explanada del PRI –que registró lleno completo—para ser testigos de un acontecimiento trascendente para el futuro del país y de los mexicanos.

Foto: Cortesía

Una vez que el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI, Rubén Escajeda Jiménez, de origen cenecista, confirmó que el expediente cumplía con los requisitos constitucionales y legales para obtener el registro, el precandidato Meade Kuribreña dirigió un mensaje a todos los mexicanos.

"Pondré al centro de todo mi esfuerzo a los mexicanos, por eso, construiré, no destruiré, por eso dialogaré, no me confrontaré, ha llegado el momento de un mejor futuro, de cerrar la brecha entre el México que somos y el México que queremos ser", afirmó entre miles de aplausos.

A partir de ese momento, dijo, supo que lo que él quería era servir a la gente para cambiar las cosas y hacerlas mejor.

Su aspiración, insistió, es servir al país desde la más alta responsabilidad. Con humildad, aclaró, requería del apoyo de todos los priistas del país, para trabajar juntos con entrega y pasión, para que todas las familias mexicanas vivan con felicidad y justicia.

Foto: Cortesía

Al referirse a la Confederación Nacional Campesina, dijo que ofreció a su dirigente nacional, el senador Ismael Hernández Deras, trabajar hombro con hombro, para seguir sembrando juntos, a favor de las familias campesinas de México.

También se dirigió a los jóvenes, a quienes les enfatizó que habrá oportunidades para que puedan cumplir sus sueños y aportar la energía y creatividad que México necesita.

José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de República por el PRI reconoció que la victoria se construirá, con los ciudadanos y con la militancia priista