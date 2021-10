¿Justificación? Afirma AMLO que "han engañado a la humanidad" con avances tecnológicos

Chilpancingo.- "Han engañado a la humanidad", fue la nueva postura emitida desde Chilpancingo, Guerrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los avances tecnológicos en diferentes rubros.

El líder y fundador de Morena ejemplificó con el internet satelital, otros servicios de telecomunicaciones y los carros eléctricos, aunque no dio nombres o marcas en específico.

Lo anterior fue tocado por AMLO después de aceptar que tiene un compromiso pendiente con los mexicanos: acceso a internet y señal de teléfono en cada rincón de la República.

Agregó que no se ha hecho por falta de avances en tecnología ya que "no es tan fácil", pero que presupuesto público asignado y disposición gubernamental sí hay.

López Obrador dio a entender que innovaciones como autos eléctricos y el internet por satélite para grandes extensiones de terreno aún no son concretados en fundamentos básicos. Fue esto en particular lo que consideró un engaño de las empresas.

Cabe recordar que en días pasados el Presidente de México dio a conocer que mantuvo diálogos con el gobierno de Estados Unidos para rentarles un satélite que abasteciera de internet a todo el país, pero que la respuesta fue negativa ante la imposibilidad tecnológica de hacerlo.

"Pero no está fácil, no es, a ver, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el departamento de Estado de Estados Unidos, una gran empresa, y a ver les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio, y que, de esa manera, tengamos el internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet", señaló desde un discurso con autoridades de La Montaña de Guerrero el pasado 22 de octubre.

Sin embargo la promesa de contar con los servicios de telecomunicaciones en todo México sigue en pie, por ello AMLO recalcó que se usarán los recursos que estén a la mano como fibra óptica y transmisores que serán colocados en escuelas y postes de luz.

Otros temas que tocó López Obrador en Chilpancingo, Guerrero

El Presidente Andrés Manuel inició su discurso calificando al pueblo de Guerrero como "trabajador e inteligente" por elegir como su gobernadora a la afiliada de Morena Evelyn Salgado, a quien brindó su apoyo en más de una ocasión.

Además, retomó palabras dichas por la hija de Félix Salgado Macedonio cuando habló sobre su postura en temas de seguridad: "no permitir la impunidad".

Después explicó que fue la misma gobernadora quien pidió apoyo para que el Secretario de Seguridad

fuera una persona con experiencia, en este caso un oficial de la Secretaría de Marina Armada de México.

En otro tema, AMLO también refrendó su compromiso de seguir investigando hasta resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

"Vamos a continuar la investigación hasta conocer toda la verdad...es un compromiso

y los compromisos se cumplen", prometió.

Para acelerar el proceso pidió al pueblo en general que apoyen con información sobre el caso a cambio de una recompensa y protección.

Trabajo por Guerrero de AMLO y Eveln Salgado

El Presidente de México anunció la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional para dar seguridad a los ciudadanos, hecho que calificó como histórico.

Además, externó que continuarán los programas del Bienestar, a la vez que destacó a los 942 mil 43

hogares o familias; y un millón 19 mil beneficiarios de los programas sociales.

"Casi en todos los hogares hay apoyo", dijo.

Otro punto tocado por AMLO fue la importancia de que las nuevas generaciones no sean atraídas

por el crimen organizado, uno de los objetivos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

López Obrador recordó que habrá por lo menos una sucursal del Banco del Bienestar en todos los municipios de Guerrero, e incluso, dos en algunos porque tienen poca población pero son extensos.