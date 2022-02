KEI Partners, empresa donde trabaja el hijo de AMLO, plagió fotos y diseños para un video

"Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo. Y José Ramón, pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo. No tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada con el gobierno", declaró AMLO.

Como confirmó el presidente López Obrador, la empresa donde trabaja su hijo pertenece a Érika e Iván Chávez, hijo del empresario Daniel Chávez , quien se desempeña como asesor honorífico en las obras del Tren Maya , una de las obras más importantes del gobierno de AMLO, quien subrayó que el empresario no recibe ningún pago por ello.

A esto se suma el hecho de que José Ramón López no está registrado como abogado ni cuenta con una visa de trabajo en Estados Unidos .

Además, un reportero de Telemundo llamado Edgar Muñoz acudió al domicilio que KEI Partners para indicar la ubicación de sus supuestas oficinas, pero no pudo encontrarlas en su directorio y nadie del edificio pudo confirmarle la existencia de la empresa.

Otras imágenes incluidas en el video sin permiso correspondían a lugares ya existentes, como los restaurantes Bergdorf Goodman, en Nueva York, y Villon, en San Francisco, así como de los bares del hotel Claridge's, en Londres, y del hotel The Imperial, en Sydney, Australia.

En las imágenes la compañía promociona uno de sus desarrollos, " Royal Pines ", pero usuarios de redes sociales y medios de comunicación no tardaron en encontrar que más de la mitad de sus imágenes fueron robadas de sitios web de otras empresas y de Pinterest .

Raúl Durán Periodista

