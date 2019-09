Karla Montero demandará a Horacio Lora por violencia política

Culiacán, Sinaloa.- La diputada del PES, Karla Montero Alatorre aseguró que, demandará al legislador de Morena y presidente de la Diputación Permanente, Horacio Lora por violentacion de sus derechos políticos.

Luego de que por dos ocasiones, se le negara la presentación de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el cual, se llamaba a comparecer al Fiscal General del Estado y diversos funcionarios en relación al caso de Alejandra, la jóven que perdió la vida al caer en una alcantarilla en la inundación del pasado 5 de septiembre.

"Voy a demandar al diputado, por qué violento mis derechos como diputada tengo derecho a que se me lea, lo que propongo, el sin pedir permiso a los demás diputados quitaron mi punto de acuerdo en la pasada sesión y se siente como violencia política de género", dijo.

La diputada alegó que, el presidente de la Diputación le ha limitado su derecho de participar en las sesiones ordinarias y en específico con esta propuesta, pues incluso, le ha dicho que no lo modifique y no llame a comparecer al Fiscal, sin embargo, si permitió que, el morenista, Pedro Villegas Lobo presente un posicionamiento muy similar al de ella.

"El Viernes yo volví a presentar el punto de acuerdo y me doy cuenta que no aparece en la orden del día, pero si viene uno del diputado Pedro Lobo, que está igualito al mio y el es hombre,está pidiendo exactamente lo mismo pero no llama al fiscal ni a Higuera Laura de Japac", explicó.

Aclaró que, ya cuenta con el documento para hacer la demanda y lo ha presentado a todos los legisladores para que lo hagan de su conocimiento.