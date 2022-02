Ken Salazar, embajador de USA en México, respalda posicionamiento de AMLO por Ucrania

México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respaldó la postura de AMLO frente a la invasión que Ucrania está viviendo por parte de tropas de Rusia por orden del presidente Vladimir Putin.

A través de redes sociales, Ken Salazar también refrendó su apoyo a los mensajes emitidos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como de Antonio Guterres, director de la Organización de las Naciones Unidas, como de Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard.

"Nos unimos a México y los países que aman la paz en rechazar el uso de la fuerza en Ucrania. Hago eco del sentimiento de los mensajes del presidente Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, y Antonio Guterres, que hacen un llamado a la resolución pacífica y al fin de la agresión. #UnidosConUcrania", escribió.

Y es que tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos han refrendado su apoyo a Ucrania, pidiendo que haya paz entre la naciones.

Ken Salazar/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

El Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "seguirá promoviendo que haya diálogo" en la crisis de Ucrania, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.

Las declaraciones del presidente de México, en su rueda de prensa diaria, se producen después de que durante la madrugada tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

Unas horas más tarde las fuerzas rusas cruzaban el punto fronterizo de Vilcha, en la región de Kiev, en una ofensiva que ya ha dejado decenas de ucranianos muertos, entre civiles y militares.

"Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y que se resuelva esto. Además, no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, comentó López Obrador.