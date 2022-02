"La 4T es una grosería": Fox revive críticas de Lilly Téllez contra Sánchez Cordero por decreto de AMLO

" Usted no usó, senadora Sánchez Cordero la fuerza de la razón, usó la fuerza de la pandilla . Y se lo repito: tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad", remató Téllez, reiterando sus críticas contra la morenista por su cercanía al presidente de México.

La senadora reprochó a la presidenta de la Mesa Directiva que "no determina el interés legítimo" para promover una controversia inconstitucional contra el decreto de López Obrador, pues eso le corresponde a la Suprema Corte.

" Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta , cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos, del que está haciendo uso incorrecto el presidente de la República", añadió la legisladora de Sonora.

De espaldas a Sánchez Cordero en la tribuna, la panista declaró que ya no la respeta y es una "grosería apoyar el secretismo" para hacerle a AMLO "una caja grande dinero ajeno".

Raúl Durán

