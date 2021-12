La 4T está destinada a fracasar: asegura Claudio X. González por atentado a las libertades en México

México.- El periodista Claudio X. González, aseguró que la Cuarta Transformación, movimiento encabezado por AMLO, va a fracasar, debido a que este está atentado contra las diferentes libertades en México.

A través de su cuenta de Twitter, Claudio X. González indicó que no sólo la 4T, sino cualquier proyecto que atente con las libertades en México, como la de expresión, cátedra, etc, fracasará, debido al daño que causan a los ciudadanos.

En la misma publicación, el periodista hizo un llamado a sus seguidores para contrarrestar el daño que la 4T y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le han hecho a México, pidiendo defender las libertades en las elecciones presidenciales del 2024.

“Cualquier proyecto que atente en contra de las libertades (de expresión, de asociación, de cátedra, de comercio..) -como la 4t- está destinado a fracasar. Lo malo es el daño que causa mientras fracasa. México despierta: defendamos nuestras libertades y echemos a Morena en el ‘24””, destacó en redes sociales.

Claudio X. González es una de las principales personalidades de la oposición en México y quien encabeza l organización “Vamos por México”, coalición que une al PAN, PRI y PRD para restar poder a Morena.

El presidente Andrés Manuel ha acusado en diferentes ocasiones a Claudio X. González de estar en contra de su gobierno por haberle quitado los privilegios que tenía con las administraciones pasadas.

Claudio X. González/Twitter

“No sirve Morena”

En una publicación previa, Claudio también criticó a la administración de Morena, asegurando el partido no servía para gobernar.

El opositor acuso que Moreno “no sirve” por diferentes motivos, destacando que el partido no tiene vocación de servicio, pues solo busca mantener el poder y control.

“ESTE GOBIERNO (Morena) NO SIRVE. No sirve porque no funciona; no sirve porque no tiene vocación de servicio (su vocación es de poder y control); y no sirve porque no da resultados. En todo, economía, pobreza, desigualdad, empleo, ingreso, salud, educación…estamos peor que antes”, mencionó el opositor.