"La 4T está llena de contradicciones y luchas de poder": Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, aseguró que la llamada cuarta transformación, de la que forma parte, esta llena de contradicciones y además reveló que hay "luchas de poder" en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un audio con duración de unos cinco minutos, se logra escuchar hablar al secretario de las diferencias que existen entre él y los otros miembros del gabinete, entre ellos el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo; con el Secretario de Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos; y con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Víctor Manuel Toledo se unió al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo de 2019 después de la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena. En poco más de un año como gerente ambiental, el funcionario dijo que encontró que el gobierno liderado por López Obrador estaba lleno de contradicciones.

Nos estamos esforzando desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno que esté completamente de nuestro lado. Hay contradicciones muy fuertes dentro, y yo la verdad la veo muy difícil. No deberíamos idealizar el 4T. El gobierno es un gobierno con contradicciones brutales y todo. Nuestra visión, que todos podemos compartir aquí, no existe en absoluto en el resto del gabinete, y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, por lo que hay que decirlo", aseguró.