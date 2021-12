La 4T, ¿un gobierno sin corrupción como lo prometió el presidente AMLO?

Sinaloa.- Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que su propósito es aplicar el criterio de “limpiar de arriba para abajo, como se barren las escaleras” a la corrupción de su gobierno.

“No daremos un paso atrás ni para tomar impulso. Es una vergüenza que México se coloque en el lugar 135 en corrupción a nivel mundial, por el gobierno, no por el pueblo”, dijo el presidente en el primer mes de su administración. Sin embargo, el círculo cercano del presidente López Obrador, que incluye a hijos y hermanos, se ha visto envuelto en ‘videoescándalos’, exoneraciones, bodas suntuosas, investigaciones y acusaciones de corrupción.

En entrevista para Debate cuatro organizaciones especializadas en los temas de combate a la corrupción confirmaron que, en México, la 4T no está barriendo las escaleras, pues el discurso de AMLO es muy diferente a los elementos de fondo que vemos con el destape de estos escándalos entre sus más cercanos, sin dejar de lado que no existe Fiscalía ni instituciones que tengan el poder y la voluntad de realmente combatir la impunidad en esta Cuarta Transformación.

‘El carrusel de 40 millones’

Para Darío Ramírez, director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una cosa es el discurso y otra los elementos de fondo para poder evaluar si la corrupción ha sido erradicada o disminuida en la presente administración. El reportaje de “El carrusel” es un caso que ya había sonado anteriormente cuando el INE junto al Tribunal Electoral dieron a conocer que tenían esta información, sin embargo, lo que no se había expuesto, hasta ahora, es la visión gráfica de esos depósitos y de lo raro que podría ser mover con esta estrategia de carrusel tanto dinero, mencionó.

“Lo que hicimos fue tener la evidencia empírica de esa operación carrusel que, lo que quería decir es que más de seis miembros del grupo cercando al presidente hacían pequeños depósitos para mover más de 40 millones de pesos. Lo que publicamos simplemente era darle al público la evidencia en video de esos pequeños depósitos”, compartió.

En el caso del reportaje “Sembrando Vida y la fábrica de chocolates”, Fernanda Galicia Pacheco, directora de Mexiro AC, organización feminista que lucha contra la acumulación y centralización del poder que impiden el desarrollo sostenible, destacó a Debate que en este caso, el exponer el beneficio que tienen los hijos de AMLO al sembrar cacao donde se encuentra su finca y fábrica, no solo habla del círculo rojo, sino lo más importante es que también habla de los campesinos que se encuentran en esa siembra y quienes no están de acuerdo en que se estuviera sembrando el cacao, pues se decidió sin un proceso legítimo, lo que habla de actos de posible corrupción que comienzan a ser visibilizados.

Focos rojos

MCCI tiene una perspectiva en la que no califica al Gobierno federal, sino más bien en ser objetivo, basado no en opiniones sino en hechos, dijo. En estos tres años de gobierno el tema que más le ha preocupado a esta organización es que para combatir la corrupción se necesitan instituciones de Estado, pues el combate a la corrupción no se da por voluntad presidencial, por decreto o por buenas intenciones del primer mandatario, afirmó Darío Ramírez. “Ese es uno de los focos rojos, el desmantelamiento de las instituciones del Estado para combatir la corrupción”, agregó.

Ramírez indicó que lo que se requiere es combatir la impunidad con una Fiscalía autónoma e independiente que persiga los casos y que no sea la agenda política del Ejecutivo federal.

“Necesitamos procuración de justicia, es decir, ¿cómo se va a investigar presuntamente un delito del fiscal general si ese fiscal está en funciones? (Reportaje ‘Gertz Manero’). También, que haya voluntad política de todas las partes, no solo del Ejecutivo, sino del Congreso y de los órganos autónomos. Asimismo, que también haya un seguimiento de la sociedad civil a las acciones de gobierno que pueda tener, que pueda haber y que pueda levantar suspicacias, explicó.

“Lo que está haciendo el presidente de dar contratos de seguridad nacional y reservarlos es uno de los focos rojos más grandes que podemos tener en las últimas semanas, porque implica que contrario a lo que se necesita para combatir la corrupción, que es la información, pues está cerrando la información cada vez más y eso, lo que va a propiciar son focos negros de corrupción e impunidad”.

¿Y las fiscalías?

En ese sentido, Fernanda Galicia Pacheco, directora de Mexiro AC, expuso otro punto importante que falta en la agenda anticorrupción del gobierno actual e incluso a nivel internacional, que es el de la atención de víctimas de feminicidios y desaparición forzada.

Refirió una reciente investigación que Mexiro AC realizó sobre estos delitos y su relación con las fiscalías anticorrupción, específicamente en Puebla, donde encontraron que la mayoría de las familias observan que, en los temas de corrupción, son los ministerios públicos y posteriormente las fiscalías los primeros en desaparecer pruebas o en interferir con las investigaciones de desaparición forzada, por su cercanía con el crimen organizado”.

Fernanda Galicia afirmó que la corrupción existe y persiste con esta administración. Pues el discurso político no está alineado con una agenda de las instituciones que realmente estén trabajando en temas anticorrupción. Por tanto, se vuelve un discurso que no es coherente con el decreto que publicó la Presidencia, hablando de esta vía rápida de obras públicas, y eso hace que se limite todo el campo de rendición de cuentas y de transparencia en los megaproyectos de la administración pública federal, lastimando los derechos humanos de personas defensoras de territorios, como en el caso del Tren Maya, afirmó.

Urgen acciones

Luis Ángel Martínez, investigador en anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, mencionó a este medio que en el combate a la corrupción lamentablemente no solo basta con el discurso, pues se necesitan acciones y hechos cuando en México se tiene un Sistema Nacional Anticorrupción que incluye procesos de detección, investigación y sentencia.

“Vemos que el presidente, lejos de apoyarse de este sistema para hacer este combate, ha hecho poco más que atacarlo”. Hasta ahora no se ha visto una sola sentencia de un acto grave en temas de corrupción, dijo. Sobre la ostentosa boda de Santiago Nieto, en el contexto de la retórica del presidente sobre la austeridad, mencionó que la austeridad no necesariamente necesita de un tema anticorrupción, pues la austeridad es un tema moral.

“Creo que lo que cada servidor público haga con su ingreso, siempre y cuando sea legal corresponde a sus intereses propios, no deberíamos juzgar a nadie por lo que haga con su dinero”, opinó. Habló también que algo relevante es la actitud del presidente ante los presuntos actos de corrupción de otras personas cercanas a él. Dijo que el presidente como tal no puede investigarlo, no tiene las atribuciones y para ello existe la Fiscalía Anticorrupción y para temas administrativos está la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, a pesar de que, en algunas ocasiones, en sus conferencias, él mismo ha dicho que no tiene estas atribuciones, en otros casos sí ha dado órdenes a la Fiscalía, como en el caso Lozoya o en el tema del crimen organizado con la liberación de la carpeta del general Cienfuegos, expuso Luis Ángel Martínez.

“Dos acciones que son profundamente ilegales, pues se está metiendo en atribuciones de la Fiscalía, donde no debería meterse”, agregó. Por lo que esto es muestra de que si hubiera una voluntad de independencia a los poderes él no lo hubiera dicho públicamente y es algo que ya hizo, dijo.

Participación ciudadana

Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, habló sobre la investigación “La lucha por el saneamiento del agua en Huitzilzingo”. Esta fue una denuncia ciudadana sobre irregularidades en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Estado de México en el año 2016.

Mencionó que lo que aún es una gran limitante en estos procesos para que realmente se considere a la participación ciudadana como un elemento de combate a la corrupción, tiene que ver con lo que corresponde a la coordinación interinstitucional, pues se habla mucho del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, que son sistemas de coordinación entre entidades, pero que al final no hacen presencia porque se limitan a ver la denuncia y la parte que les toca solamente.

“No es tan aplicable esta situación que señalan de que solo con que se advierta o una persona va y alerta que hay un posible caso de corrupción se investiga, claro que no”. Esto porque sí hay requerimientos jurídicos y técnicos en la sociedad que probablemente le sea muy difícil de cumplir y que es algo que tendría que cambiarse, porque entonces va a desmotivar a la sociedad de presentar denuncias porque van a ver que no proceden, detalló. Si bien es adecuado que exista un mecanismo de denuncia ciudadana, aún falta avanzar mucho para fortalecerlo, agregó Sarahí Salvatierra.

El deber de la prensa

Darío Ramírez, de Mexicanos contra la Corrupción, señaló a este medio que el presidente tiene una perspectiva muy de blanco y negro, “sí me cubres favorablemente estás a favor de mí, si no me cubres favorablemente estás en contra de mí”, como lo que recientemente sucedió con la periodista Carmen Aristegui y la revista Proceso, dijo. Ante las palabras de AMLO en las que mencionó que están en su contra, Ramírez dejó en claro que la prensa no puede estar a favor o en contra de ningún gobernante, pues su papel es informar a la ciudadanía.

“Estar a favor o en contra es una visión muy retorcida para explicar la función del periodismo. Creo que el presidente se equivoca y debería verdaderamente acercarse a la prensa porque muchos de los reportajes que Mexicanos y otros han sacado le pueden ayudar para hacer un cambio profundo en el Gobierno federal y en el combate a la corrupción, pero si piensa que son ataques aquellos hechos fundados, pues estamos en un franco retroceso, democráticamente hablando”, expresó.

Cabe señalar que en mayo de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Gobierno de Estados Unidos a suspender de inmediato el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al que identificó como un grupo político disfrazado de asociación civil. Al respecto, Darío Ramírez respondió que el mismo López Obrador usó mucho de su material periodístico cuando estaba en campaña para evidenciar la corrupción de la administración saliente.

“Usó el caso Odebrecht, la estafa maestra para ello, el problema es que ahora se le olvida eso y cuando nosotros seguimos haciendo esas mismas investigaciones con los que están ahora en el poder público, pues lo siente y lo etiqueta como ataques. Nosotros seguimos trabajando, nosotros no estamos en contra de la 4T, no es nuestro papel fijar una postura de aliento o desaliento a lo que está haciendo el presidente López Obrador, sino nosotros lo que hacemos es investigación periodística y académica sobre los fenómenos de la corrupción en este país”.

Designaciones

Paridad a modo

La directora de Mexiro, Fernanda Galicia Pacheco, dijo que para su organización es preocupante el uso de la paridad de género para “decir” que hay combate a la corrupción. Un ejemplo de ello fue la designación rápida de Loretta Ortiz Ahlf como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuarta nombrada durante este sexenio, quien compagina solvencia académica y militancia política con López Obrador. Para Fernanda Galicia Pacheco, si bien es mujer, tiene una cercanía estrecha con AMLO y fue una designación muy “de noche”.

“Las designaciones se están dando a modo y eso es corrupción y no aporta nada al tema de las mujeres”, denunció.

Los Datos

6 colaboradores del círculo cercano al presidente AMLO fueron captados en video en la operación carrusel.

2 hermanos del presidente fueron captados en video recibiendo dinero de David León.

6 lugares subió México en el ranking del índice de percepción de la corrupción (IPC) en su edición 2020.