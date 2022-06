La Cumbre de las Américas tras la polémica por ausencias de presidentes

México.- El 8 de junio se llevó a cabo la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, Estados Unidos, entre la controversia de presidentes que no acudieron, como el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, ante la negativa de incluir a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Proyectos

Los salvadoreños son una comunidad productiva y pujante en Estados Unidos, señaló Morelú Juárez, excónsul de El Salvador en Estados Unidos. Comentó que como representante de la sociedad civil pudo participar en la Cumbre de las Américas con propuestas en el evento organizado en Los Ángeles.

En otro punto, criticó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no comunica en qué proyectos de nación pueden participar los salvadoreños en el exterior.

Explicó que desde la Fundación Reimagina LA se ha estado proyectando un plan de acción para evitar que la gente siga emigrando hacia Estados Unidos y crear así oportunidades en países expulsores como El Salvador.

Por otro lado, platicó que llevan a cabo talleres para que los salvadoreños que deseen regresar a su país puedan tener un retiro digno, ya que se han topado que uno de los problemas de la comunidad migrante es que no tienen educación financiera y desconocen sobre planes de inversión.

La excónsul de El Salvador en Boston y Maryland, EE. UU., actualmente promueve el Corredor Comercial Salvadoreño en LA.

Morelú juárez, excónsul de El Salvador en Boston

Deuda

Asia ha sido prioridad para Estados Unidos por la confrontación geopolítica y económica con China, así como Ucrania por el choque de trenes con Rusia; en contraste no hay agenda de política exterior para Estados Unidos con América Latina y en este sentido le han cobrado la factura al mandatario Joe Biden, estimó Aribel Contreras.

Aun así ve compromisos de Biden con otros mandatarios, por ejemplo, dijo que, el próximo mes, AMLO viajará a Washington para un encuentro bilateral con Biden.

Criticó que Estados Unidos no ha volteado a ver a Latinoamérica ni con Trump ni con Biden, a pesar de que con la pandemia es la región más golpeada y afectada económicamente. Dijo que Estados Unidos no tuvo diplomacia de vacunas en esta región, pero sí lo ha hecho Rusia y China. Mientras que, enfatizó, hoy en día China es el principal socio comercial de muchos países del Caribe y Latinoamérica. Como parte del contexto, indicó que cada vez más surgen gobiernos de izquierda y mandatarios populistas en el continente, lo cual no coincide con la ideología de Estados Unidos. Por ello ve que la Cumbre quedó a deber.

Dra. Aribel Contreras Maestra en estudios diplomáticos

Democracia

Hubo figuras refrescantes en la Cumbre, como el presidente de Costa Rica, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves, y el de Chile, Gabriel Boric Font, opinó Campos. Por lo que, dijo, se debe pasar ya la página de los presidentes que no asistieron.

La Casa Blanca no invitó a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua por considerarlos “dictadores” y hubo otros que en solidaridad y crítica no acudieron. En el evento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó -dijo- que el gran ingrediente de las Américas es la democracia.

Sobre esto, Campos, experto salvadoreño en temas internacionales e integración regional, subrayó relevante que en la Cumbre se expresara el secretario de Estado y el presidente en torno a que sin una prensa libre, independiente que reclame a funcionarios públicos por cuentas nacionales, no hay democracia. Lamentó el exilio de periodistas y el encarcelamiento de ellos en diversos países de la región.

El experto en migración lamentó la ausencia de presidentes del triángulo norte y de México debido a que hay nuevos éxodos por la tiranía de gobiernos.

Dr. Napoleón campos Experto en Temas Internacionales

Sociedad

El futuro es incierto para algunos países latinoamericanos, como lo es Venezuela, expuso el joven activista Manuel Polanco, quien pudo participar en la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, California, como parte de la sociedad civil venezolana.

“No somos parte de gobiernos, pero queremos ser escuchados; esta cumbre demostró la victoria en contra de los tiranos, puesto que líderes juveniles tomaron el rol ante la falta de democracia en la región”.

Ante la no invitación a la Cumbre por parte del país anfitrión Estados Unidos hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, al señalar que sus gobiernos violan los derechos humanos, Polanco expresó que lo positivo del encuentro fue que hubo oportunidad para que las organizaciones sociales de estas naciones presentaran sus propuestas.

En el caso del foro de jóvenes que se realizó en el encuentro, señaló que trataron problemáticas como el cambio climático, combate a la corrupción y covid-19.

Polanco indicó que falta democracia y gobernabilidad en la región, pero ve que el evento fue una victoria para la sociedad civil y liderazgos que pudieron levantar la voz.

Manuel polanco, abogado venezolano

Presencia

La presencia del canciller Marcelo Ebrard fue muy positiva en la Cumbre, explicó Bernardo Méndez, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador expone agendas domésticas, como ocurrió en Naciones Unidas. Comentó que antes de ofrecer programas federales de México, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vidas, a otros países, México debe realizar un análisis riguroso y bien agregar otros conceptos como el emprendimiento.

Puntualizó que en total hubo ocho presidentes de América Latina ausentes.

En otro aspecto, el experto en migración ve que no hay corresponsabilidad de gobiernos en Centroamérica o bien hay dudas sobre gobiernos democráticos que demandan apoyo económico por parte del gobierno de Joe Biden. Pues se ha criticado el apoyo a migrantes de Ucrania y no hacia centroamericanos, propuesta detenida aún en el Congreso.

Te recomendamos leer:

Como director ejecutivo de América sin Muros y miembro de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, reafirmó que por características de Ebrard fue positiva su presencia en EE. UU.

Bernardo Méndez, Ministro del servicio exterior en retiro