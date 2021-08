La Guardia Nacional en México, ¿brazo armado de la Sedena?

México.- A pesar de sus 43 atribuciones, incluidas las tareas de la Policía Federal, es difícil distinguir el papel preciso de la Guardia Nacional en la seguridad pública de México. Desde un inicio, se planteó que la Guardia se desplegaría de forma sistemática en todo el país, según el índice delictivo en cada región, sobre todo en materia de homicidios.

Desde el diseño de la Guardia Nacional, hasta que se puso en operación con misiones específicas, según las prioridades nacionales como: el combate al robo de hidrocarburos, disuasión de la migración y atención a la covid-19, todo se volvió más complicado.

Aunado a ello, ahora estamos ante la posibilidad de que la Guardia Nacional sea formalmente incorporada a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en lugar de ser una institución de “carácter civil” concebida por las y los legisladores, afirma la investigación de Samuel Storr, colaborador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

Durante su videoconferencia: Descifrando qué es la Guardia Nacional, Storr mencionó que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica identifica que varias de las leyes que regulan las Policías Estatales y Municipales comparten la misma redacción que la Ley de la Guardia Nacional, observando que: “las funciones son iguales para todas las Policías y no queda claro cuál es el ámbito de sus competencias”, lo que implica, sobre todo, un esfuerzo importante de coordinación, que en muchas ocasiones genera duplicidad y enfrentamiento entre los diferentes cuerpos policiales”. Por lo que, al final, el papel de la Guardia Nacional queda indefinido en los tres niveles de Gobierno.

Brazo armado

De acuerdo con Storr, si se logra incorporar la Guardia Nacional como un brazo armado de la Sedena, para la mayoría de sus miembros no será necesario cambiar de institución, ya que serán dados de alta como policías militares en la Sedena. Estas policías militares son personal veterano que proviene del Ejército o de la población civil incorporados a la Guardia Nacional.

“La Policía Militar está encargada del control el orden dentro de la base militar, con el cumplimiento del código de justicia militar. No tienen un papel, una capacitación en materia de seguridad pública o en el fuero civil”, destacó.

Expuso que, de acuerdo a la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea, la Policía Militar tiene a su cargo asegurar la conservación del orden dentro de las instalaciones y terrenos militares, además de garantizar el cumplimiento de la disciplina y el Código de Justicia Militar por parte del personal militar. Por lo tanto, la Ley de la Guardia Nacional contradice la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el sentido de que despliega a la Policía Militar fuera del entorno militar que le corresponde por ley y preparación.

Es decir, si en 2018 existía un total de 36 mil policías militares para un Ejército de 214 mil soldados, esto implicó que uno en cada seis soldados ejerció funciones de corte policial en el Ejército (para la población civil, 1 en cada 410 personas es policía). “Un dato raro es que cuando hacíamos solicitudes de transparencia, toda la información respecto a cuántos policías militares hay, ahorita se encuentra reservada. A partir de 2017 no hay datos oficiales de cuántos policías militares hay en el Ejército”, mencionó.

Cambio de naturaleza

Y es que, desde el sexenio anterior al de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército y la Marina habían salido de su estructura orgánica para realizar tareas de seguridad pública en el largo plazo. De ahí que el investigador mencionara que el gran cambio no se dio en el 2018, sino que estos cambios estructurales dentro del Ejército comenzaron a partir del 2013. “Se sabe que se empezaron a desplegar, a cambiar de naturaleza estos policías militares para su despliegue en acciones coadyuvando la seguridad pública en distintos estados”, comentó.

Y fue a partir de 2015 que se desplegó formalmente la Policía Militar y Naval en estados como Durango, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, a través de convenios de colaboración firmados a partir de 2017. Aunque a partir de 2017, la Sedena insiste en que el estado de fuerza de la Policía Federal debe ser información clasificada, en febrero de 2018 el general Cienfuegos hizo público que el Ejército ahora contaba con más de 26 mil integrantes, dijo Samuel Storr. Durante el periodo de crecimiento de la Policía Militar, el Ejército buscó formalizar su participación en acciones de seguridad pública y con ello afianzar su liderazgo, por lo que en diciembre de 2017 consiguió la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Aun cuando el proyecto de la Guardia Nacional, presentado por el nuevo presidente López Obrador fue señalado por violar el carácter civil de la seguridad pública, asegurado por la Constitución, fue utilizado como pretexto legal no solo para desplegar soldados asignados a la Policía Militar, sino para reclutar más personal en las filas de las Fuerzas Armadas, muestra esta investigación. “Antes de la llegada de la Guardia Nacional y mucho antes de esos cambios estructurales que están anunciados hoy en día con la Sedena, vemos que las Fuerzas Armadas están preparándose para este papel”, dijo.

Curso básico

En este trabajo de investigación, el también maestro en teorías de conflicto y respuesta humanitaria por la Universidad de Manchester, Reino Unido, tomó como referencia a la investigadora y periodista Concepción Peralta Silverio, quien ha escrito sobre la creación del curso de formación inicial aplicada al personal veterano y nuevos reclutas de las Fuerzas Armadas que se incorporan a la Guardia Nacional. Peralta Silverio criticó que el 89 por ciento de los instructores son militares y no especialistas civiles, aunque en el currículo se contemplan temas de seguridad pública, derechos humanos y género.

Destacó que, hasta la fecha, la mayoría de los integrantes de la Guardia fueron desplegados sin terminar el curso básico de formación inicial. En abril de 2020, con una fuerza operativa de 70 mil 793 guardias (todos desplegados), solo 25 mil 93 habían completado el curso de formación inicial. Y a finales del año, con una fuerza operativa de 98 mil 282 (83 mil 540 desplegadas), solo 41 mil habían completado el curso. Durante 2020 y 2021, la capacitación de la Guardia Nacional se encuentra parcialmente interrumpida por covid-19.

“Si bien el curso de formación inicial no es la única capacitación que se recibe en la Guardia Nacional, su diseño implica que las prácticas empleadas y el conocimiento desarrollado por las fuerzas militares durante la guerra contra el narcotráfico ahora forman la base del modelo de seguridad que se busca extender por todo el país, lo que ayuda a entender las posibles diferencias con la Policía Militar y la Guardia Nacional de hoy”, mencionó Storr.

¿Cuál es la estrategia?

En la opinión del investigador, aún no nos encontramos en el punto en que se pueda afirmar o negar si la Guardia Nacional está funcionando. Primero porque desde el inicio se comenzó a desplegar en acciones para obtener resultados, pese a que apenas estaba comenzando su reclutamiento, tanto así que hoy en día no se ha dado la capacitación básica a la totalidad de sus elementos y aun así se siguen desplegando elementos. “Realmente no veo que esté en condiciones de cumplir adecuadamente con su papel y tampoco hay realidad suficiente sobre cuál es la estrategia de seguridad para poder evaluar si están funcionando o no”, respondió.

En cambio, lo que sí se puede ver a nivel nacional es que desde el inicio del proyecto de la Guardia Nacional su enfoque fueron los homicidios, aunque los índices de este delito no se han reducido. “Se dice en la conferencia de prensa matutina que se ha contenido, vemos en la evidencia que está contenido, pero en un nivel muy alto con respecto de años anteriores”, mencionó.

Para entender...

No hay innovación en seguridad

Desde el inicio, las Fuerzas Armadas han influido en las actividades de la Guardia Nacional a través de su participación en el gabinete de seguridad nacional y las mesas de seguridad a nivel estatal y regional, además de que todos sus mandos son de extracción castrense. Desde octubre de 2020, la Sedena ha ejercido el mando operativo de la Guardia Nacional, de tal manera que la Guardia se encuentra subordinada a la Sedena, cuando por ley debe ser al revés.

A causa del proyecto de la Guardia Nacional, para finales de 2021 se sumarán 50 mil militares a los 270 mil que ya laboraban en las Fuerzas Armadas. En teoría, estarán mejor capacitados para cumplir la función de seguridad pública, pero en la práctica no existen o no funcionan los mecanismos internos o externos para evaluar si funciona o no. La Guardia Nacional no presenta una innovación fundamental o duradera para la seguridad pública en México.

Primero, porque se profundiza el involucramiento de las Fuerzas Armadas dentro del modelo militarizado de la seguridad pública desarrollado desde hace 25 años. Segundo, porque contribuye a la indefinición de la función policial, en vez de consolidar los ámbitos de competencia. Finalmente, la Guardia Nacional no es una solución duradera. Y mientras tanto, se continúan acumulando las impugnaciones y amparos en contra de la militarización de la seguridad pública y la Guardia Nacional en particular. Análisis e investigación de Samuel Storr.