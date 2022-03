La Guardia Nacional no sirve para nada, la mueven de un lado a otro: Leo Zuckermann

Por su parte, el periodista Héctor Aguilar Camín aseveró que el problema con la Guardia Nacional es que "sabemos que existe pero yo no la veo".

"Lo que sí es un hecho es que los policías privados, municipales y estatales en este país no sirven de nada ", aseveró el excanciller, a lo que Zuckermann reviró: "pero la Guardia Nacional tampoco (sirve) ".

Sin embargo, Castañeda dejó en claro que la estrategia de utilizar a la Guardia Nacional para combatir la violencia "no está funcionando".

Leo Zuckermann respondió así a lo dicho por el excanciller Jorge Castañeda en el mismo programa, quien se mostró un tanto optimista al considerar que la Guardia Nacional "podría funcionar" para sustituir a las policías municipales y estatales, que son "inútiles", a propósito de la batalla campal entre aficionados ocurrida durante el partido de Querétaro vs Atlas.

"El otro día un gobernador se quejaba de que su estado iba bien, pero mandaron a no sé cuántos de la Guardia Nacinal a ese momento a Quintana Roo, que se puso al rojo vivo, y se le empezó a descomponer el estado", comentó el conductor de la mesa de análisis.

México.- El conductor televisivo Leo Zuckermann criticó que la Guardia Nacional "no sirve para nada" , pues el gobierno de México sólo mueve a sus elementos "de un lado a otro" según las crisis que van ocurriendo en el país.

Raúl Durán Periodista

