La Ley suprema ha sido violada: Vicente Fox por uso de avión de la GN para promover revocación de mandato

México.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, acuso de una violación a ley por el uso de un avión de la Guardia Nacional para que funcionarios del Gobierno Federal promovieran la consulta para la revocación de mandato.

Mediante redes sociales, Vicente Fox arremetió contra miembros del gobierno como Adán Augusto López, secretario de Gobernación y elementos de las Fuerzas Armadas, por realizar una gira por el norte de México, utilizando un avión de la Guardia Nacional, para asistir a eventos de Morena donde promovieron la revocación de mandato.

“Que pasó glorioso Ejercito Mexicano?? Prefieren sumisión al DICTADOR?? O cumplir con su mandato Constitucional?? Que conste General Secretario que la LEY suprema ha sido violada!!”, escribió en Twitter el exmandatario panista.

La polémica se desató luego de que circulara la imagen de los funcionarios junto al avión de la Guardia Nacional en la gira que emprendieron en estados como Coahuila y Sonora, donde se reunieron en un mitin con el líder de Morena, Mario Delgado.

La promoción a la consulta se dio en medio de la veda electoral que prohíbe a los servidores públicos la promoción de este ejercicio participativo.

Vicente Fox/Twitter

En el evento, López aseguró no tener temor de la sanción del Instituto Nacional Electoral o de ser despedido como secretario de Gobernación.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel reiteró que el funcionario solo está cumpliendo con sus labores como secretario.

“Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa, protección y beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México", destacó.

Aseguró que el titular de la Segob solo está ayudándole en su proceso de transformación del país.

Asimismo, el mandatario federal negó que el avión de la Guardia Nacional haya sido utilizado con fines propagandísticos, luego de desmentir la participación de López Hernández en los eventos, pese a los videos y fotografías que circularon en redes sociales.