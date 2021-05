La SEP nos impone lo que un chilango cree: Samuel García exige nuevos libros de texto para Nuevo León

Monterrey.- El candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, exigió al gobierno federal que su estado tenga sus propios libros de texto, acusando a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de imponer "lo que un chilango cree".

En un evento con docentes realizado el pasado sábado por el Día el Maestro, Samuel García aseguró que "estamos en un esquema rígido, centralista", donde desde la capital del país la SEP determina qué materias y contenido deben llevar los libros de texto para las escuelas de todo México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con un tinte discriminativo, el candidato de Movimiento Ciudadano subrayó que pese a que cada entidad es autónoma, la SEP "impone" lo que "un chilango cree" que es ideal para la educación en Nuevo León.

Leer más: Celebra Marcelo Ebrard nuevo arribo de más de 500 mil vacunas Sputnik-V contra Covid-19

A pesar de que somos una Federación cuyos estados son libres y autónomos el centro nos obliga, la SEP nos impone lo que allá un chilango cree que Nuevo León debe educar", declaró.

Samuel García adelantó que entre sus propuestas está el buscar un "plan muy ambicioso" para que los estudiantes de primaria y secundaria de Nuevo León regresen a clases presenciales, pero también para que el estado participe en la elaboración de sus contenidos educativos.

Expuso que cada entidad del país tiene su propia vocación y cultura, por lo que cuestionó por qué le dan a Nuevo León los mismos libros de texto que a Chiapas, cuando "aquí somos mejores" y lo que se busca para su estado es inculcar la cultura de emprender, el esfuerzo del trabajo y el doble idioma.

"Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas si acá somos otra vocación, otra región y no me tomas en cuenta como estado lo que yo quiero inculcar en mis emprendedores, la cultura del esfuerzo del trabajo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores? Es la duda", cuestionó.

El senador con licencia de Movimiento Ciudadano dijo a los docentes regios que necesita de su cooperación para elaborar "modelos innovadores" para primaria y secundaria mediante propuestas en parlamentos y concilios, pues se necesita "otra pedagogía" tras la pandemia de Covid-19.

"Les digo desde hoy que vamos a buscar esos modelos innovadores de futuro donde la primaria y secundaria también en el estado de Nuevo León tengan voz y ustedes maestros opinen en parlamentos abiertos, en concilios, qué creen ustedes que debemos de ofrecer (...) se requiere otra pedagogía, venimos de una emergencia", expuso.

Leer más: Liberan a Marina Garay, madre de alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, tras secuestro

No es la primera vez que el candidato a gobernador de Nuevo León hace declaraciones en las que resalta que su región es mejor que el resto del país. En el pasado llegó a asegurar que mientras el norte de México trabaja, el centro administra y el sur descansa.

Samuel García también ha reiterado su propuesta de sacar a Nuevo León del Pacto Fiscal, pues asegura que su estado aporta demasiado a la federación sólo recibe "migajas", una postura que concuerda con la del actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón y los mandatarios que integran la llamada Alianza Federalista.