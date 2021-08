La SEP sí difundió una carta compromiso para regreso a clases pero la canceló

México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal difundió y dio a conocer la necesidad de llenar una carta compromiso por parte de los padres y madres de familia en el marco del regreso a las aulas escolares.

La Guía de Orientación para la Reapertura de las Escuelas ante Covid-19 fue un documento elaborado entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, cuya última actualización fue del 21 de junio de 2021. En este se anexó la sugerencia de carta compromiso de corresponsabilidad con los tutores, padres o madres en esta vuelta a las escuelas programada para el 30 de agosto.

El documento que debían firmar los responsables de los menores señalaba que tenían que mantener a sus hijos en casa en caso de presentar síntomas como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar.

Asimismo, debían notificar a la escuela vía telefónica el diagnóstico médico tras llevar al niño o niña a recibir atención médica; de igual forma, se pedía a padres y madres que se comprometieran a enseñar hábitos de higiene y salud a su hijos para disminuir la propagación del virus.

¿Noticia falsa?

El requisito de la carta compromiso fue presentado por la propia secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, en conferencia de prensa mañanera junto al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de agosto. Era el punto número 10 del protocolo sanitario para el regreso seguro a las aulas.

La secretaria había explicado que se llevarían a cabo tres filtros sanitarios, uno en casa por los propios padres, otro en la entrada de la escuela y uno tercero en el salón de clases, donde el maestro pediría la carta compromiso de corresponsabilidad para poder ingresar al aula. Subrayó la necesidad de que al salir del hogar llevaran esta carta compromiso.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia matutina el pasado 17 de agosto que la carta no es obligatoria, “si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace”, dijo que aún había que enfrentar concepción autoritaria y de burocracia y posteriormente dijo: “¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no, fue una decisión abajo. Si me hubieran consultado, yo habría dicho que no. Después de esto, la secretaria Delfina Gómez dio una entrevista a Televisa donde informó que valoraron el asunto de la carta que estaba causando confusión, puesto que algunos padres creían que esto eximía de responsabilidad a la Secretaría de Educación, por lo cual decidieron borrar la carta del decálogo del regreso a clases, de tal forma que solamente quedaron nueve puntos.

Ayer, en la sección Quién es Quién en las Mentiras, durante la mañanera, la encargada Ana García Vilchis, rechazó que la petición de la carta fuera un documento oficial y que periodistas y medios difundieron la noticia falsa; sin embargo, sí habría sido parte de las acciones acordadas por la SEP y Secretaría de Salud, además de que fue señalada como un punto del decálogo por la propia Delfina Gómez en una de las mañaneras.

Medios de comunicación, como Aristegui Noticias, incluso publicaron notas aclaratorias que subrayan que fue la propia SEP la que había difundido la carta que ahora señaló Vilchis como falsa, así como también la compartió con medios la Presidencia de la República.

Ante esto, padres de familia y ciudadanos publicaron en la red social de Twitter del Quién es Quién en las Mentiras de la Semana @QEQMentiras las cartas compromiso que les habían enviado desde sus escuelas para firmar, señalando al Gobierno de falsear información al tratar de desmentir que era un requisito presentado por la SEP.

Los Datos

Decálogo

Quedó con solo nueve puntos, entre ellos, los padres deben tomar temperatura de sus hijos en casa, que no tengan tos, resfriado y, si esto sucede, notificar a la escuela y no enviarlo al aula educativa.

El rechazo de AMLO

El presidente López Obrador aseguró el 17 de agosto que la carta compromiso que solicitó la Secretaría de Educación Pública para que los niños regresen a clases presenciales no era obligatoria y acusó que aún debía enfrentar el burocratismo dentro de su Gobierno.