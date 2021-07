La SFP exoneró a Irma Eréndira cuando AMLO la destituyó, denuncia Xóchitl Gálvez

México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez denunció que, el mismo día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la destitución de Irma Eréndira Sandoval a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), esta dependencia determinó que no había elementos para investigarla por la denuncia del dudoso origen de su patrimonio.

El pasado 21 de junio, el jefe del Ejecutivo Federal dio a conocer que había tomado la decisión de remover de su cargo a Sandoval Ballesteros, y reemplazarla por el hasta entonces subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.

Esa misma jornada, el periodista Carlos Loret de Mola en su programa "Así las cosas" en W Radio, recordó que, exactamente hace un año, una investigación de Latinus, portal para el que colabora, había revelado que Irma Eréndira y su esposo, John Ackerman, son propietarios de 6 inmuebles que rondan los 60 millones de pesos en valor de mercado, adquiridos, la mayoría, cuando ambos se empleaban como investigadores en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gálvez Rubio señaló que la catedrática de la máxima casa de estudio de México había salido "listilla desde chiquilla", pues expuso que al tiempo en el que se informa sobre su separación de la SFP, la institución gubernamental declara que no hay componentes para que sea indagada por la procedencia de sus propiedades millonarias.

La militante del PAN sostuvo que, en cuanto se presentó la queja en su contra, Sandoval Ballesteros debió haberse separado de su cargo público a la vez que tomaba la decisión de someterse a un "proceso de evolución patrimonial".

Al no hacerlo y esperar a que se le destituyera para así ser exonerada sin que esto fuera tema de conversación en los medios, Xóchitl Gálvez aseguró que la ex funcionaria no "se irá limpia", puesto que siempre quedará la incertidumbre sobre su patrimonio.

Por último, la legisladora afirma que, contrario a lo que ofrece el gobierno de la Cuarta Transformación, el caso de Irma Eréndira Sandoval y sus inmuebles deja en claro que el combate a la corrupción no prioridad en esta administración.