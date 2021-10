"La UNAM no es tuya": Ricardo Anaya reprocha a AMLO sus ataques contra la universidad

Figuras políticas, académicos, maestros e incluso ex rectores han respondido con indignación a los mensajes del presidente de México contra la UNAM, a los que él ha respondido reafirmando su postura.

"Se sienten ofendidos porque dije que se había derechizado la UNAM, y además lo sostengo, claro que se derechizó la UNAM en el periodo neoliberal, porque no dijeron nada durante el saqueo más grande en la historia de México, nada", aseveró.

" La UNAM no es tuya . Respeta su autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México", añadió el excandidato presidencial del PAN.

Anaya luego le aclaró a AMLO que la UNAM no es de su propiedad, por lo que le exigió respetar su autonomía y su diversidad, sumándose así a la lista de personajes que han reaccionado contra los ataques del presidente a la máxima casa de estudios y el resto de universidades públicas del país.

Raúl Durán Periodista

