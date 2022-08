"La Virgen lo trae a coscorrones": Lilly Téllez y Gilberto Lozano tienen 'encontronazo' en Twitter

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, y el líder del Frente Nacional Anti AMLO (Frena), Gilberto Lozano, tuvieron una pelea en Twitter luego de que el empresario descartó a la panista como candidata de la oposición para las elecciones de 2024.

El 'encontronazo' entre los opositores comenzó cuando Gilberto Lozano publicó un mensaje contra Lilly Téllez desde su cuenta de Twitter, cuestionando su pasado en las filas de Morena y descartándola como presidenciable.

El líder de Frena dijo estar seguro de que la senadora del PAN conocía muy bien a la gente de Morena desde antes de sumarse al movimiento de AMLO en 2018, pues fue periodista durante 17 años.

En ese sentido, Lozano afirmó que la legisladora sabía que Morena era el "brazo político del crimen organizado", una acusación que la panista ha esgrimido en diversas ocasiones contra el partido que la llevó al Senado.

Por ello, el empresario aseveró que Lilly Téllez está descartada como candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

"Yo NO tengo duda de que Lily Téllez viene de MORENA, ¿ alguien si? Yo NO tengo duda de que fue periodista 17 años y que conoce MUY BIEN que gente estaba en MORENA ¿ y TÚ? ¿Crees que NO sabía que MORENA es el brazo político del CRIMEN ORGANIZADO? Yo NO. Ella está descartada, OUT", señaló el líder de Frena, que acompañó el mensaje de una foto de Téllez con AMLO.

Lilly Téllez responde

La senadora del PAN no se quedó callada y respondió en tono mordaz a los señalamientos del líder del Frente Nacional Anti AMLO, a quien le advirtió que "por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones".

Así respondió Lilly Téllez a las acusaciones de Gilberto Lozano. Imagen: Twitter

El comentario burlón de la experiodista fue en alusión al bochornoso video de Lozano que se volvió viral en redes sociales a finales de 2021, en el cual un cuadro de la Virgen le cayó encima al líder de Frena cuando estaba por hacer anuncio.

"¡Ay perdón, Santa María Purísima! (...) disculpe, reina madre", exclamó Gilberto Lozano cuando el cuadro de la Virgen de Guadalupe cayó sobre su espalda.

El bochornoso momento desató las burlas contra el opositor, a quien le advirtieron que a la Virgen no le gustaron nada sus palabras y decidió reprenderlo por su discurso.

Este no fue el único incidente que protagonizó el líder de Frena, pues meses después se cayó de una silla mientras criticaba al presidente López Obrador en plena transmisión en vivo, lo que incluso provocó las burlas de AMLO.