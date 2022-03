"La attolinizada se dio de baja": Jalife se burla de Patricia Armendáriz por "salida" de comisión de Hacienda

" No estaré participando en temas que potencialmente impliquen un conflicto de interés . Entérate bien por un buen periodismo por favor querida. Ah! Pero todo mi expertise en Temas hacendarios lo seguiré aportando por el bien de México", aclaró la diputada en respuesta a la periodista Lourdes Mendoza, quien dio a conocer la noticia.

Sin embargo, Patricia Armendáriz, quien es secretaria de la comisión de Hacienda, aclaró desde sus redes sociales que no se saldrá de la comisión , sino que se abstendrá de participar en "temas puntuales" para evitar conflictos de interés.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.